Eerste rijtest - zo rijdt de vernieuwde BMW 3-serie

De zevende generatie BMW 3-serie is toe aan een facelift. Uiterlijk is die vrij bescheiden gehouden, maar vanbinnen is er groot nieuws. Bovendien betekent deze model­wijziging het einde van zelf schakelen in de 3-serie.

Al zijn het tegenwoordig, ook bij BMW, vooral de SUV’s die de kar moeten trekken, je mag de 3-serie gerust de ruggengraat van het merk van de afgelopen decennia noemen. Het was zelfs de verre voorvader 115 waarmee de groot­industriëlen Herbert en Harald Quandt het op sterven na dode BMW begin jaren 60 in de baan lanceerden waar het zich tot op de dag van vandaag bevindt. Die model­serie werd destijds de Neue Klasse genoemd en het is niet voor niets dat de aanstaande generatie volledig elektrische BMW’s diezelfde iconische naam krijgt.

Huidige generatie al 1,1 miljoen keer verkocht

Met de E21 begon het 3-serie-avontuur officieel en sindsdien zijn er, verspreid over zeven generaties, zestien miljoen van verkocht. Alleen al het lopende model, de G20, was tot heden goed voor 1,1 miljoen stuks in de ruim drie jaar van zijn bestaan en dat is het hoogste aantal in dat tijds­bestek van de 3-serie ooit. Desondanks, of misschien juist daarom, heeft BMW het model nu al herzien. En dat verklaart ook waarom de facelift bescheiden is gehouden.

Vanbinnen is het een heel ander verhaal. Met deze facelift betreedt ook de 3-serie het nieuwe normaal (in de hogere klassen): het klokkencluster en infotainment zijn samengetrokken in een breed scherm dat bijna twee derde van de breedte van het dashboard beslaat. Net als de conventionele cockpits van BMW is ook het nieuwe scherm mooi om de bestuurder heen gebogen.

Het geheel is te bedienen met een draaiknop en enkele drukknoppen op de middenconsole, waar de knop voor de transmissie naast zit. Waar laten ze dan de pook bij de handgeschakelde versies, vraag je je dan wellicht af. Nou, je kunt je beter afvragen waar ze de handgeschakelde varianten zelf hebben gelaten, want de achttraps automaat is voortaan standaard op alle 3-series. Dat is natuurlijk slecht nieuws voor de schakelpuristen, maar tegelijk kun je je afvragen waarom je nog iets anders zou willen dan deze heerlijke automaat. Hij doet zijn werk uitstekend, met razendsnelle, bijna naadloze schakel­momenten. Alleen in stand Sport blijft hij wel erg lang in de lage verzetten hangen, maar dat is een keuze. Wij rijden met twee motoriseringen. Eerst de 320dA, verpakt in een Touring, vervolgens de M340iA xDrive. Beide weinig relevant voor de Nederlandse markt, maar meer keuze hebben we niet.

Vroeger zo gewoon

De 320dA is een mooie herinnering aan tijden dat een diesel nog de gewoonste zaak van de wereld was. Met het grootste gemak denderen we met snelheden van ruim boven de 200 km/h over de A93 van München naar Regensburg, vroeger zo gewoon. Halver­wege, ter hoogte van – jawel – Ingolstadt, wordt het nóg mooier, want dan stappen we over in een vierdeurs M340iA xDrive, de meest potente Dreier op de M na. Hij is weliswaar vierwielaangedreven, maar BMW zou BMW niet zijn als ze er niet voor hadden gezorgd dat het grootste deel van de krachten naar de achteras gaat, zodat de auto nog steeds dat typische RWD-gevoel geeft. Het vermogen is bovendien over een heel breed spectrum voorhanden, wat de zes-in-lijn een fantastisch krachtig karakter geeft. Ook op de meanderende binnen­wegen die we na een tijdje opzoeken, blijft de auto perfect overeind. Het stuurgevoel is scherp en subliem, de koets volgt heel precies je bewegingen en ook in de snellere bochten blijft de auto mooi in balans.

Duurder door wegvallen handbak

Het wegvallen van de handbak betekent wel dat de drempel om een 3-serie te rijden wat is verhoogd. Die stond bij de uitlopende generatie op een kleine 46 mille voor een 318i en is met de automaat ruim €5.000 opgehoogd. Maar ook de 318i met automaat kostte voor de facelift bijna €3.000 minder dan dit vernieuwde model. Maar goed, dat alles duurder wordt is een gegeven dat de laatste tijd weinig betoog meer behoeft en bovendien is het uitrustingsniveau van de gefacelifte versie met onder meer grotere wielen, het nieuwe dashboard en verbeterde (maar bepaald niet vereenvoudigde) infotainment niet zomaar vergelijkbaar met dat van ervoor.