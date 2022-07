De Toyota Corolla krijgt in 2023 een kleine update. Wij reden al met die versie en kunnen je in deze test vertellen wat er allemaal verandert.

De Corolla heeft een update gehad. Het een ‘facelift’ noemen, lijkt in eerste instantie wat te veel eer, maar stiekem is er toch wel wat veranderd. Niet alleen de nieuwe grille en ledkoplampen onderscheiden hem van zijn voorganger, er is ook een nieuw multi­mediasysteem (een goede upgrade) en een nieuw digitaal scherm voor je neus.

Hybride aandrijflijn levert meer vermogen

Veel meer indruk maakt echter het extra vermogen van de aandrijflijn. Zowel de 1.8 als de 2.0 is krachtiger : 140 pk voor de 1.8 (+ 18 pk) en 196 pk voor de 2.0 (+ 12 pk). Dat komt puur door een sterkere elektromotor. Die levert op zijn beurt meer power door de grotere accucapaciteit, terwijl de accu zelf wel kleiner en lichter is. Het piekvermogen is wellicht niet extreem gestegen, maar over de hele bandbreedte merken we de extra kracht extreem goed als we met een voorserie-exemplaar van het faceliftmodel op pad zijn.

Vaker en langer elektrisch rijden

Vooral bij lage snelheden heb je veel meer elektrokracht, wat de Corolla veel soepeler maakt. Bovendien kun je veel langer en vaker elektrisch rijden, wat het verbruik ten goede komt. Ja, alle stroom is uiteraard in feite opgewekt door de benzinemotor, of je nu bij het remmen regenereert of dat de motor de accu zelf oplaadt. Toch zal dat bijna altijd efficiënter gebeuren dan wanneer de benzinekracht direct naar de wielen gaat. Enkel bij lange stukken snelweg loont dat. Alles waar optrekken en remmen bij hoort, kan het beste elektrisch. De overgangen tussen benzine en elektrisch zijn door het planetaire tandwielstelsel nog altijd compleet schokvrij, al kun je wel horen dat de benzinemotor aanslaat. Op het scherm kun je zoals altijd zien hoe de krachten worden verdeeld.

Even zuinig ondanks meer vermogen

Opvallende feature: met hulp van de radar van de automatische cruisecontrol zal de auto net wat harder dan normaal afremmen op de elektromotor als je op een andere auto af rijdt die stilstaat of langzamer rijdt dan je zelf doet, ook als de cruisecontrol uit staat. Het zijn kleine zaken die zorgen dat het verbruik van de Corolla gelijk blijft, ondanks het toegenomen vermogen in de 1.8. Bij de 2.0 is de uitstoot zelfs iets gedaald. De extra kracht maakt de 1.8 nog meer de voor de hand liggende keus; het extra vermogen van de 2.0 heb je niet per se nodig. Wel hangt een en ander af van het prijsverschil, maar het duurt nog wel even voordat we weten wat de nieuwe Corolla gaat kosten. Hij komt pas in het eerste kwartaal van 2023 naar Nederland.

Altijd hybride

De Corolla 1.2-turbo zonder elektrokracht keert dan niet meer terug op de prijslijst. Dus vanaf volgend jaar is de Corolla altijd een hybride. Wel blijft de GR-Sport. Deze heeft andere kenmerken in de grille, krijgt grotere 18-inch wielen en flink wat GR-logo’s overal. Het onderstel is niet aangepakt, maar door de grote wielen is deze uitvoering toch aan de stugge kant. De wegligging is nog altijd prima, zeker vergeleken met zijn voorgangers, al wordt de brave borst nooit écht dynamisch. Als allrounder is de herziene Corolla, zeker gezien het huidige benzineprijsklimaat, evengoed een prima kandidaat voor veel shortlists. Hij stelt in feite nooit teleur.