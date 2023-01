Alfa Romeo Tonale vs. Volvo XC40 - Dubbeltest

De Alfa Romeo Tonale is de eerste geheel nieuwe Alfa in meer dan vijf jaar. De verwachtingen zijn hooggespannen voor de SUV die opereert in het segment waarin de Volvo XC40 heerst. Tegenover die populaire V40-vervanger mag de Giulietta-opvolger het laten zien.

Waarom een Volvo XC40 als concurrent voor de Alfa Romeo Tonale?

De Alfa Romeo Tonale moet kunnen concurreren met de premiummerken in het populaire SUV C-segment. Tenminste, dat is wat Alfa Romeo wil. Daarom zijn de voornaamste concurrenten voor de Tonale de BMW X1 (helemaal nieuw, maar niet beschikbaar op het moment van deze test), de Audi Q3, de Mercedes GLA-klasse maar natuurlijk ook de Volvo XC40. Die laatste is al sinds 2018 op de markt maar hij blijft onverminderd populair. Er zijn er in Nederland al meer dan 30.000 van verkocht. We kozen voor een B2, de in 2021 gepresenteerde mild-hybride aandrijflijn, die de T3 vanaf dat moment verving.

Wat kost de Alfa Romeo Tonale in deze test?

De Tonale 1.5T Hybrid 160 Veloce is er vanaf €52.500. Diverse opties en pakketten tillen dat bedrag naar ruim €57.000. Onder meer de 20-inch wielen zorgen daarvoor. Opmerkelijk: er zit op deze uitvoering geen dodehoekwaarschuwingssysteem.

De Volvo XC40 B3 is een R-Design met een Luxury-pakket. De R-Design begon bij €50.480, maar de versie wij reden heeft volgens de AutoWeek-kentekencheck een waarde van €54.106. Zou je de vernieuwde versie bestellen met dezelfde uitrusting en specificaties, dan moet je gaan voor een Volvo XC40 B3 mild-hybrid Plus met thema Dark (de R-Design als uitrustings­variant bestaat namelijk niet meer) en dan is het bedrag €56.623. De lak en de andere bekleding zorgen op de offerte voor een bedrag van €60.708.