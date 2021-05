'Zwitsers bedrijf doet miljardenbod op Lamborghini'

Er zou volgens het Britse Autocar bij de Volkswagen Group een bod van maar liefst €7,5 miljard binnengekomen zijn voor Lamborghini. Dat bod is afkomstig van het Zwitserse bedrijf Quantum Group AG. Bij het bod zou deze partij hebben aangegeven het bedrag neer te willen leggen voor de volledige overname van Lamborghini. Of Volkswagen hiervoor te porren is, is nog maar zeer de vraag. Het concern gaf immers eind vorig jaar aan dat het Lamborghini niet van de hand wil doen. Ook toonde het merk zich eerder deze maand, gesteund door het moederbedrijf, ambitieus met verregaande elektrificatieplannen voor de komende jaren.

Uit de documenten die het Britse medium heeft ingezien, zou blijken dat Quantum Group wel een samenwerking tot op zekere hoogte wil laten bestaan tussen Volkswagen en Lamborghini. Onder meer Audi zou nog jaren in beeld blijven als onderdelenleverancier voor het merk uit Sant'Agata Bolognese.

Het Zwitserse Quantum Group is een nieuwe naam die nog behoorlijk in nevelen gehuld is, maar de persoon die uit naam van Quantum het bod zou hebben ingediend, is wel een bekende. Dat is namelijk Rea Stark Racjic, de Zwitser die samen met Anton 'Toni' Piëch (de zoon van Ferdinand Piëch en achterkleinzoon van Ferdinand Porsche) in 2017 Piëch Automotive oprichtte. Het bod op Lamborghini kan een losstaand project van Stark zijn, maar het geeft natuurlijk wel te denken. Het lijntje tussen Volkswagen en Piëch Automotive is immers kort. Toni Piëch trok afgelopen najaar onder meer voormalig Volkswagen-CEO Matthias Müller aan voor zijn eigen merk en natuurlijk heeft hij vanwege zijn (in 2019 overleden) vader een sterke connectie met het concern.

In 2019 onthulde Piëch zijn eerste auto; de volledig elektrische Mark Zero, die nu op de website van Piëch als GT2 wordt aangeduid. Dit jaar mogen we meer van Piëch verwachten. Of de overname van Lamborghini daarbij hoort, zal de tijd leren.