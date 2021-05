Lamborghini Urus Evo jaagt over de Nürburgring

Lamborghini heeft een opgewaardeerde Urus in de ontwikkelingskamers staan. Die aangescherpte Urus, die mogelijk net als de gefacelifte Huracán de toevoeging 'Evo' achter zijn modelnaam krijgt, is op spionagefoto's op de Nürburgring-Nordschleife in actie te zien.

Lamborghini schoot met de Urus regelrecht in de roos. In 2020 verkochten de Italianen ondanks het moeilijke autojaar maar liefst 4.391 exemplaren, goed voor een aandeel van bijna zestig procent in de jaarverkopen. De super-SUV is inmiddels vier jaar oud en dat betekent dat de tijd rijp is voor een facelift. Op deze foto's is die vernieuwde Urus in ingepakt testkostuum op de Nürburgring te zien.

Gezien het succes van de Urus is er Lamborghini veel aan gelegen het model onder de aandacht te houden. De facelift die het merk doorvoert, lijkt optisch niet al te ingrijpend te worden. Lamborghini lijkt het bumperwerk iets aan te passen, compleet met een gewijzigde grille die een extra lamel in zijn mik geschoven krijgt. Het lijkt erop dat ook de indeling van de lichtunits wordt herzien, al zal ook hier de boel niet wereldschokkend anders zijn. Reken verder op wat technische verfijningen.

De Urus heeft een 650 pk 4.0 V8 met twee turbo's als krachtcentrale, een 850 Nm sterke machine die de 2,2 ton wegende Urus in 3,6 seconden naar de 100 km/h blaast. Zijn topsnelheid bedraagt een indrukwekkende 305 km/h.

Ook in Nederland doet de Urus het relatief behoorlijk. Sinds het model in 2018 op de Nederlandse markt verscheen, zijn er 78 exemplaren van verkocht. Daarmee is het ook in Nederland veruit de best verkochte Lamborghini ooit. De Huracán volgt met 43 stuks op plek twee. Vorig jaar verkocht Lamborghini in ons land 24 exemplaren van de Urus.