Zwarte zaterdagen mogelijk nog drukker dit jaar

'Zwarte zaterdag', het is de vrees van iedere vakantieganger. De Verkeerscentrale ANWB stelt tegenover het Algemeen Dagblad dat het dit jaar waarschijnlijk net zo druk of zelfs drukker wordt op de wegen dan voor corona. Rond twee uur vanmiddag verwacht men al drukte op de snelwegen richting de Veluwe, Waddeneilanden en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse kust. De voorspelling is dat de filedruk pas tegen het begin van de avond afneemt. Ook in Duitsland en Oostenrijk sluiten de scholen vandaag, waardoor veel mensen daar ook hun spullen pakken en vertrekken.

Volgens de ANWB wordt het in de rest van Europa vooral in Italië, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk behoorlijk druk. Die landen staan namelijk vooralsnog op 'groen', waardoor er nauwelijks restricties zijn. Daarnaast is de auto in trek als vervoermiddel omdat dat mensen meer vrijheid geeft om op eigen gelegenheid terug te gaan, mocht het met de besmettingsgraad onverhoopt toch de verkeerde kant op gaan. Ook zijn intercontinentale vluchten op dit moment niet in trek, een vakantie in de Verenigde Staten of Azië is op dit moment niet of nauwelijks mogelijk.

Concreet vertaalt de drukte zich volgens de ANWB dit weekend in een uur wachttijd bij de Gotthardtunnel. Ook worden de Franse wegen richting het zuiden zeer druk. De drukste dagen verwachten de verkeersdeskundigen op 31 juli en 7 augustus, op die twee zaterdagen gaan de Fransen namelijk zelf ook op vakantie. Volgens de ANWB kun je Italië op 31 juli overigens ook maar beter mijden.

Grenscontroles

Overigens verwacht de ANWB dat er weinig grenscontroles plaatsvinden op de drukke dagen. "Massale controles op coronatesten en vaccinatiebewijzen aan de grenzen verwachten we niet op de drukke dagen. Dat was afgelopen jaar immers nergens", aldus Arnoud Broekhuis van de Verkeerscentrale ANWB. "Incidenteel zullen er steekproeven zijn, maar het is geen doen iedereen aan de grens te controleren en zo ellenlange files te creëeren." Dat neemt natuurlijk niet weg dat het wel zo verstandig is om met een test- of vaccinatiebewijs op zak te vertrekken.