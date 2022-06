Zwart masker voor Ford Focus

Grofweg een half jaar geleden stelde Ford in Europa de vernieuwde Focus voor. Ook in China gaat de Focus onder het mes, maar aldaar drogen de wijzigingen die Ford op het model doorvoert net even anders op.

AutoWeek kon je onlangs al de eerste foto's van de gefacelifte Chinese Ford Focus laten zien. Die platen waren voor de Nederlandse markt natuurlijk weinig relevant, maar voor wie het interessant vindt om te zien hoe modellen van markt tot markt verschillen mogelijk toch enigszins intrigerend. De Chinese Focus leek namelijk meer in lijn te gaan lopen met het Europese model. De Chinese tak van Ford laat nu de vernieuwde Focus als ST-Line zien. Wat blijkt? Hij lijkt inderdaad meer op het Europese model, maar er zijn toch verschillen.

Ford geeft de Focus met ST-Line-pakket in China namelijk compleet eigen bumperwerk aan zowel voor- als achterzijde. Daarnaast zien we dat de Focus met ST-Line-aankleding een zwart masker dragen. De vernieuwde Focus zonder ST-Line-opsmuk - die nog gepresenteerd moet worden - moet het zonder dit zwarte frame rond de grille doen. Zijn er meer verschillen? Zeker. Zo heeft de grille van de Chinese Focus een andere indeling. In het geval van de getoonde auto's is ook de inhoud van de koplampen anders, maar dat is een uitvoeringsverschil. Het is opvallend dat Ford de Chinese Focus dichter bij het Europese model brengt, maar toch onderscheidt tussen de modellen aanbrengt. Aanvankelijk deed Ford juist zijn best om de Chinese Focus een geheel eigen smoeltje te geven.

Wie nog niet enkele millimeters van zijn stoel is gegleden van kleinschalige verbazing, moet even het interieur van de Chinese Focus gadeslaan. Daarin zien we namelijk een afwijkend knoppeneilandje van de klimaatregeling én een anders gevormd infotainmentsysteem. Het scherm is platter en breder dan dat van de Europese Focus (foto 16). Ook op motorenvlak is er Focus-nieuws. In China wordt de geblazen 1.5 driecilinder benzinemotor namelijk vervangen door een 1.5 met vier pitten die 177 pk en zo'n 245 Nm levert.

Dat modellen van Ford in China zowel vanbinnen als vanbuiten net even anders zijn dan elders in de wereld is natuurlijk geen verrassing. Modellen wijken er al jaren af van bijvoorbeeld de Europese. Een recent voorbeeld is de Explorer, die onlangs in China werd vernieuwd en daar een nieuwe snuit en een compleet nieuw dashboard kreeg aangemeten.