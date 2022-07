'Zwakke positie euro maakt tanken mogelijk nog duurder'

Voor het eerst in zo'n twintig jaar was de euro dinsdagochtend evenveel waard als de Amerikaanse dollar. Hoewel de waarde van de euro ten opzichte van de dollar kort nadat het zogenoemde pariteitsniveau werd bereikt weer toenam, bevindt de Europese munt zich op een behoorlijk dieptepunt. Een zwakke euro betekent dat het kopen van dollars duurder wordt. Geen beste zaak en al helemaal niet voor de automobilist. Olie wordt immers afgerekend in dollars, met als gevolg dat de brandstofprijzen naar verwachting zullen toenemen.

ING-econoom Bert Colijn zegt tegen Nu.nl uit dat de import van ruwe olie in Europa in dollars wordt afgerekend en dat het daarbij niet uitmaakt waar de olie vandaan komt. In welke mate de consument straks meer kwijt is voor brandstof, is nog niet bekend. Eerder deze maand bereikte de olieprijs zijn laagste punt in twaalf weken, met als gevolg dat de brandstofprijzen iets afnamen. De olieprijs daalde uit angst voor een recessie. Als die recessie werkelijkheid wordt, daalt de vraag naar olie doordat consumenten minder kopen en bedrijven minder ondernemen. Als gevolg hiervan hebben bedrijven minder olie nodig, bijvoorbeeld voor transport van goederen. Ook kan een recessie banenverlies als gevolg hebben, waardoor er minder woon-werkverkeer is.

Volgens United Consumers bedraagt de Gemiddelde Landelijke Aviesprijs (GLA) van een liter benzine op moment van schrijven €2,38. Daarmee kost een liter Euro95 (E10) momenteel zo'n 4 cent minder dan op 7 juli. Op 8 juni bereikte de GLA voor een liter Euro95 (E10) met €2,504 een absoluut record. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs van een liter diesel bedraagt dinsdag €2,23. Ook diesel is daarmee per liter zo'n 4 cent goedkoper dan op 7 juli. In juni sprak legde Paul van Sems, marktdeskundige van United Consumers, uit dat de brandstofprijs ondanks de zakkende olieprijs 'wordt hoog gehouden'. Met ingang van 1 april is de accijns op benzine met 17,3 cent verlaagd, die op diesel met 11,1 cent. Ook ging de accijns op lpg en lng omlaag en wel met 4,1 cent per liter. De accijnsverlaging geldt in ieder geval tot 31 december 2022. Als de accijnsverlaging niet was doorgevoerd, was je voor een liter benzine momenteel €2,55 kwijt.