Zorgen om achterblijvende laadinfrastructuur in Duitsland

In Nederland lopen we voorop als het gaat om de laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Bij onze oosterburen in Duitsland gaat het een stuk minder snel. Branchevereniging VDA trekt aan de bel: de uitbreiding moet sneller, anders komen de overheidsdoelen in gevaar.

De 'laadpuntendichtheid' is in Nederland het hoogst van heel de Europese Unie. Hier vind je 47,5 laadpunten per 100 km wegen, bleek uit cijfers van ACEA uit september. In Duitsland hebben ze er 19,4 per 100 km. Nogal een verschil dus. Het baart de Duitse Vereniging van de Automobielindustrie (VDA) zorgen. Duitsland wil in 2030 15 miljoen volledig elektrische auto's op de weg hebben, maar in het huidige tempo komen er volgens de VDA niet snel genoeg voldoende laadpunten bij om die opmars te faciliteren. Dat bericht Manager Magazin.

VDA-topvrouw Hildegard Müller stelt dat het groeitempo van het aantal laadpunten in Duitsland maar liefst moet verzevenvoudigen: "Om het aantal elektrische auto's dat de overheid wil daadwerkelijk te kunnen realiseren, zouden er elke week ongeveer 2.000 nieuwe openbare oplaadpunten moeten worden geïnstalleerd. Nu zijn het slechts 300. Simpel gezegd: het tempo moet zeven keer hoger liggen." Bovendien zijn er grote verschillen tussen verschillende deelstaten. Zo zijn er bijvoorbeeld in Beieren dik 9.000 reguliere laadpunten en 1.319 snellaadpunten, maar in de regio Bremen bijvoorbeeld maar respectievelijk 278 en 50. Uiteraard is het ene gebied ook niet zo dichtbevolkt als het andere, alleen zijn de laadpunten ook hard nodig om een dergelijke regio te kunnen doorkruizen met een elektrische auto.

Müller pleit er behalve voor snellere uitbreiding van het netwerk ook voor dat de Duitse overheid geld uit moet trekken voor het subsidiëren van thuisladers. Volgens Müller moet de overheid het belang van voldoende laadmogelijkheden niet onderschatten: "De auto-industrie kan wel 15 miljoen elektrische auto's bouwen, maar consumenten accepteren ze alleen als ze er 100 procent op kunnen vertrouwen dat ze hun auto altijd en overal gemakkelijk kunnen opladen."