Zonnig pasen: vijf vierzits cabrio’s van minder dan 7 mille

Vierzits cabriolets, je moet ervan houden. Veel autoliefhebbers stellen dat een open auto alleen ‘mag’ als het een roadster is, maar ondergetekende is het daar niet mee eens. Een vierzits cabriolet beschermt je vaak beter tegen de rijwind en kan heus ook heerlijk zijn, zij het meestal wat minder sportief. Het stukje extra gebruiksgemak is ook altijd fijn, al is de achterbank zelfs bij geopende kap zelden een prettige plek om te verblijven. Ach, het is fijn dat het kán!

Wie een open vierzitter wil, moet in het nieuwe aanbod trouwens goed zoeken én veel geld meenemen. Buiten de Mini en de T-Roc Cabriolet is er eigenlijk geen ‘betaalbaar’ aanbod, en dan staat dat woord ‘betaalbaar’ ook bij Volkswagen en Mini tussen stevige aanhalingstekens. Bij de occasions is er echter genoeg te kiezen, vooral omdat het aanbod vroeger veel groter was.

Aan het begin van deze eeuw was er zelfs een heuse cabrio-hype in autoland, zodat er ogenschijnlijk van vrijwel iedere B- en C-segmenter ook een cabriolet met stalen klapdak verscheen. Dat zijn vaak niet de knapste cabrio’s, vooral omdat een (minder complex en minder duur) tweedelig dak niet zo lekker samen gaat met een vierzits koets. Bij auto’s als de Peugeots 307 CC en 308 CC en de Ford Focus C+C leidde dat tot een zich eindeloos uitstrekkende voorruit en een veel te hoge kont. Opel deed het anders en besloot de Astra Twintop van een heus driedelig dak te voorzien. Daarmee is deze auto veel beter in balans én krijg je dankzij de normaal geproportioneerde voorruit ook meer echt cabriogevoel. De 26-TV-PG staat te koop in Udenhout en is een origineel Nederlandse Astra met de optionele 1,8-liter motor. Fijn, want als 1.6 is de relatief zware Twintop eigenlijk te traag. De Astra ziet er netjes uit en is zo ongeveer de rationeelst mogelijke optie als het om cabrio’s gaat.

Met zijn beschaafde, ingetogen lijnenspel is de Audi A4 Cabriolet van de B6-generatie eigenlijk het tegenovergestelde van wat tegenwoordig vaak de Audi-showroom verlaat. De A4 Cabriolet is volgens velen één van de mooiste vierzits cabriolets en weet de tand des tijds bijzonder goed te doorstaan. Bijna verplicht is de blauwe kleur, die prachtig contrasteert met de voorruitomlijsting. Zoals bij vrijwel alle premium-Duitsers is er genoeg ‘fout’ aanbod, waarin dit volledig originele exemplaar duidelijk opvalt. Het betreft een auto met de beschaafde, maar lekker klinkende 2,4-liter V6 en een handgeschakelde versnellingsbak. Dat is fijn, want de Multitronic-automaten van voorwielaangedreven A4’s kunnen beter worden vermeden. Een klein smetje vinden we in de vorm van een duplicaatcode op het kenteken. Als troost belooft de verkoper een sluitende onderhoudshistorie, terwijl de kilometerstand van 205.555 ook goed te doen is.

Eerlijk is eerlijk: toen-ie nieuw was, waren we niet zo onder de indruk van (de open versie van) de Chrysler PT Cruiser. Als occasion is het echter een heerlijk gekke keuze, die met zijn semi-hoge retro-koets altijd een unieke verschijning zal blijven. Een PT Cruiser Cabrio is bovendien zelden duur. Dat bewijst dit keurige zilvergrijze exemplaar, dat na 80.000 NAP-kilometers nog maar 4,5 mille waard is. Het gaat opnieuw om een auto met een handgeschakelde versnellingsbak, maar een automaat is met wat zoekwerk ook wel te vinden.

In een lijstje met vierzits cabriolets mag een Saab natuurlijk niet ontbreken. Dit exemplaar moet het zeker niet van zijn sprankelende kleur hebben, maar is mooi wel de enige Saab 9-3 cabrio van ná de facelift voor ons geld. De verklaring kan worden gevonden in de kilometerstand, die met dik 3 ton zeker niet mals is. De auto is op een leeftijd van slechts enkele maanden naar Nederland geïmporteerd en was tussen 2012 en 2022 in bezit van de particulier die hem wellicht zelf daarvoor ‘op de zaak’ reed. Sinds 2012 is de auto bovendien onderhouden bij de specialist die ‘m nu te koop aan biedt. Ook ziet de Saab er op de foto’s nog meer dan keurig uit, waarbij met name de staat van het lichte interieur opvalt. Snel is dit exemplaar met zijn 150 pk dan weer niet, maar voor rustig rollen door de zon is het meer dan zat.

Wie met een vierzitter zo dicht mogelijk bij het roadster-gevoel wil komen, kan niet om een Mini cabriolet heen. Met zijn directe besturing, fijne onderstel en relatief lage gewicht rijdt zo’n open Mini gewoon echt leuk, terwijl je dankzij de rechtopstaande voorruit ook nog eens extreem open zit. Het is niet de meest comfortabele of praktische cabriolet, maar voor wie niet al teveel rijdt wel een hele leuke. Voor ons budget moet een Mini van de tweede generatie ook (net) lukken, maar die zouden wij vanwege de twijfelachtige THP-motor van PSA proberen te vermijden. De eerste generatie is betrouwbaarder, zeker als het zoals hier een exemplaar van na de facelift betreft. Het blauw/paarse kleurtje moet je ding zijn, maar past wel goed bij de auto. Met een kilometerstand van net onder de ton kan deze Mini er nog jaren tegenaan.

Zelf een vierzits cabriolet uitzoeken? Bekijk hier ons complete occasion-aanbod!