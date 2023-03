Volvo XC40 Pure Electric – Back to Basics

Volvo XC40 Recharge Pure Electric Single Motor Core - € 49.495

‘De elektrische Volvo XC40’ is misschien wel de enige juiste manier om de auto in kwestie te omschrijven, althans de enige duidelijke. Van Volvo zelf hoeven we het namelijk niet te verwachten als het daarom gaat. De volledig elektrische XC40 heette aanvankelijk (met vierwielaandrijving) P8 of Recharge P8, toen werd het Recharge of Recharge Twin, nog weer later ‘Electric Pure Electric’ en inmiddels hangt het er simpelweg vanaf waar je kijkt. Op de site heeft Volvo het over de ‘XC40 Recharge’ en de ‘XC40 Recharge Pure Electric’, maar bovenaan de prijslijst prijkt dan weer ‘Volvo XC40 Pure Electric’. Hoe dan ook: de volledig elektrische XC40, dus.

Volvo levert de elektrische XC40 in drie verschillende versies, die (bij de huidige windrichting, althans) worden aangeduid als Single Motor, Single Motor Extended Range en Twin Motor. De Single Motor is waar het vandaag uiteraard om gaat. Net als bij de Polestar 2 is die ene elektromotor van voren naar achteren verplaatst, zodat de auto nu achterwielaandrijving heeft. De update brengt met 238 pk ook iets meer vermogen, al haalt de Volvo het niet bij de 272 pk van de Polestar. De accu is met 66 kWh netto niet groter dan voorheen, maar de auto gaat wel een stuk efficiënter met stroom om. Daardoor komt de WLTP-actieradius nu op 460 in plaats van 425 kilometer, toch een significant verschil.

Qua uitrustingsniveaus houdt Volvo het wel weer lekker overzichtelijk. De versie met de kleine accu is er als Core en als Plus en het aantal losse opties is redelijk beperkt. Aan de buitenkant lijkt er zelfs geen enkel onderscheid te zijn tussen beide varianten, die allebei standaard rondom ledverlichting krijgen en op fraai 19-inch lichtmetaal staan. Pixel-ledkoplampen, dus exemplaren die met grootlicht om tegenliggers heen schijnen, zijn wel optioneel. De kleur ‘Silver Dawn Metallic’, de enige waarvoor geen meerprijs geldt, komt verre van ‘basic’ over. Donkergetint glas achter is optioneel, maar dat is wat ons betreft alleen maar goed nieuws.

Om in te kunnen stappen, hebben we eerst de ontgrendelknop op de sleutel nodig. Keyless entry is namelijk voorbehouden aan de duurdere variant. Het interieur is bijna helemaal zwart. Dat geldt bijvoorbeeld voor de met stof beklede stoelen, maar ook voor het – panoramadakloze – dak en de sierstrip op het dashboard. Wie meer kleur of luxere bekledingsstoffen wil, moet bijbetalen. Dit is wel beschikbaar als losse optie: Alcantara-achtig MicroTech met blauw tapijt, een fraaiere sierstrip en extra sierverlichting kost €1.795 extra. Saillant detail: wie de auto niet koopt, maar via een abonnement gaat rijden, betaalt voor dit interieur geen cent extra. De stoelen zijn handmatig verstelbaar, maar hebben wel standaard een heuse zittingverlenger. Een (niet-adaptieve) cruise control, climate control met twee zones en ‘pre conditioning’-functie – dus voorverwarmen of –koelen – zijn altijd present. Een draadloze telefoonlader zowaar ook.

Op infotainmentgebied noteren we een 12,3-inch digitaal instrumentarium en het bekende, verticale 9-inch touchscreen met Googles Android Automotive-omgeving. Het standaard audiosysteem lijkt ook redelijk compleet en we worden blij van de spiegels, die alle drie van het automatisch dimmende type zijn. Valt er dan niets te klagen? Zeker wel. Behalve het al genoemde schuifdak en ‘keyless entry’, missen we bijvoorbeeld stoelverwarming en adaptieve cruise control. Ook een elektrisch bedienbare achterklep is stiekem best fijn om te hebben, hoewel natuurlijk niet noodzakelijk. Dat geldt wellicht wel voor een warmtepomp, die op de Core eveneens ontbreekt. Een upgrade naar de Plus-versie lost de meeste van die ‘problemen’ wel op, maar dan ben je minimaal €53.495 kwijt. Een alternatief is de aanschaf van het Climate-pack, dat voor €1.195 de warmtepomp en stoel- en stuurverwarming biedt. Voor adaptieve cruise control kan uitgeweken worden naar het pakket ‘Driver Assist’, dat voor datzelfde bedrag te boek staat. Na het aanvinken van beide pakketten kost de auto zonder verdere opties €51.885, nog altijd minder dan een Plus. Wie nu bestelt, heeft de elektrische XC40 Core volgens onze bronnen trouwens in januari 2024 voor de deur staan.