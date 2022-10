Zo ver komt de Renault Megane E-Tech Electric in de praktijk

De Renault Megane E-Tech Electric rijdt sinds het late voorjaar rond. Daarom duiken we in de eerste praktijkverbruiken. Grote disclaimer: bij deze ‘zo ver komt’ kunnen we nog geen energieverbruik tijdens winterse omstandigheden geven, daarvoor is de nieuwkomer te vers.

Allereerst kijken we naar onze eigen verbruiken in de vergelijkende tests. We hebben de Megane E-Tech Electric twee keer een week gereden. Voor de eerste dubbeltest haalden we een Volkswagen ID3 bij de elektrische Renault. Bij een temperatuur van 17 graden in de testweek kwamen we uit op 16,1 kWh/100 kilometer. In september haalden we wederom een Megane E-Tech Electric op, voor een test met de nieuwe Kia Niro EV, en waren de weersomstandigheden hetzelfde. Opnieuw kwamen we uit op 16,1 kWh/100 kilometer en dat betekent een actieradius van 372 kilometer. De fabrieksopgave is volgens Renault eveneens 16,1 kWh/100 km. De testauto was telkens een EV220.

Gebruikersreview en verbruiksmonitor E-tech Electric

Deze reviewer meldt overall iets lager uit te komen. De waarde van 15,6 kWh/100 kilometer is heel netjes. De Megane E-Tech Electric-rijder vermeldt keurig wat zijn verbruik is bij 130 km/h en onder welke omstandigheden dat plaatsvond. Ook haalde hij al meer dan 400 kilometer op een lading.

In de verbruiksmonitor is er een Megane-rijder die de eerste twee laadbeurten heeft ingevoerd en daarbij uitkwam op 20,4 kWh/100 kilometer.

Heb je een Megane E-Tech Electric schrijf dan vooral een review of houd de laadbeurten bij in de verbruiksmonitor. Daarmee en met de eerste winterse verbruiken die nog even op zich zullen laten wachten kunnen we over een maand of drie zeker een nog completer beeld geven van het praktijkverbruik van de Megane E-Tech Electric.