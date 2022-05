Zo ver komt de Opel Mokka-e in de praktijk

De nieuwste generatie van de Opel Mokka zie je steeds vaker rijden. Hij is nu een jaar op de markt en van meet af aan kon je hem als geheel elektrische ‘e’ krijgen. Zo’n Mokka-e heeft er bij ons een duurtest opzitten en hij trad ook al aan in diverse vergelijkende tests. Zodoende hebben we een goed beeld van hoe ver hij komt in de praktijk.

In de eerste vergelijking trad de Opel Mokka-e aan tegen een Mazda MX-30 (ook ex-duurtest) en dat was een fijne periode voor de geheel elektrische Opel die op dezelfde basis staat als de kleine SUV’s van Stellantis. BIj 23 graden, weinig wind, echt zomers weer dus, komt de Mokka-e 303 kilometer op een lading. Een afstand die we tijdens de duurtest niet gehaald hebben. Een van de duurtestverhalen die we maakten is de dubbeltest met de DS 3 Crossback E-Tense. Een neef van hem met exact dezelfde techniek. Dus een 136-pk elektromotor en een accupakket met een capaciteit van 50 kWh. Bij een temperatuur van 9 graden is de actieradius 240 kilometer, waarbij je moet weten dat de actieradiusvoorspeller van de Opel erg pessimistisch is. Die geeft snel na vertek al waardes aan die een kleine reikwijdte voorspellen. Het accupakket flink leegrijden vraagt dus behoorlijk wat lef.

Bij de gebruikersreviews zien we wel behoorlijk wat ervaringen van Mokka-rijders, maar slechts een betreft een Mokka-e. Dus heb je een Mokka-e, schrijf gerust een review en geef vooral aan wat het verbruik en de actieradius in de winter en in de zomer zijn. Wij noteerden in de zomer 16,5 kWh/100 kilometer en bij 9 graden Celsius was het verbruik 18,4 kWh/100 kilometer

