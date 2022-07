Zit er in een Opel Mokka echt zo veel Manta?

De Opel Mokka maakt met zijn front een knipoog naar het verleden. Opel wil ons graag doen geloven dat de Opel Vizor, het nieuwe aangezicht van zijn modellen, is geïnspireerd op de iconische voorgevel van de eerste Manta. Is dat vergezochte marketingpriet­praat, of gewoon goed gedaan? We zetten een Manta A naast onze duurtester, de Mokka e om dat uit te zoeken.

‘Don’t let the facts ruin a good story’ is een gevleugeld Engels gezegde. Vrij vertaald komt het erop neer dat een verhaal soms te mooi klinkt om waar te kunnen zijn, maar dat je er toch graag in meegaat. Of: hoe vergezocht misschien ook, je wilt het gewoon geloven, ook al is de waarheid waarschijnlijk minder heroïsch of romantisch.

Opel Mokka komt voort uit de GT X Experimental

Zo hielp Opel in 2018 het verhaal de wereld in dat het front van zijn nieuwste concept-car, de GT X Experimental, zou zijn geïnspireerd op dat van de Manta A. Op zich helemaal niet vreemd, want het gebeurt wel vaker dat een merk stijlelementen uit het verleden gebruikt om het heden een herkenbaar tintje te geven. Om het verhaal wat tastbaarder te maken, meldde Opel dat het idee was ontstaan toen een groepje jonge ontwerpers in een van de opslagloodsen van Opel Classic een oude Manta tegenkwam. De designers werden gegrepen door de brede, doorlopende grille met de geïntegreerde koplampen.

Mokka eerste productiemodel met Opel Vizor

Dat zou uiteindelijk, via dat studiemodel, resulteren in de Opel Vizor: een stoere naam voor het aangezicht van de hedendaagse Opels. De nieuwe Mokka was het eerste productiemodel met deze verwijzing naar de goede oude Manta. Opel ging vorig jaar zelfs nog een stap verder met de Manta: het verving de benzinemotor van een exemplaar uit 1974 door een elektromotor, ter promotie van de nieuwste elektrische modellen. Heiligschennis of niet, het was een bijzondere ervaring om met deze elektromod onderweg te zijn; kijk de video nog maar eens terug. Alle genoemde ingrediënten – Manta, Mokka en elektrokracht – komen samen als we onze Mokka-e-duurtester samenbrengen met een originele Manta A uit 1971. Hoeveel Manta zit er nu daadwerkelijk in de nieuwe Mokka?

Opel Cullinan?

Een Mokka mag dan een compacte SUV zijn, zodra we hem naast de ranke Manta parkeren, lijkt het wel een Rolls-Royce Cullinan! Het toont maar weer eens aan hoe auto’s in de afgelopen decennia in alle richtingen zijn gegroeid en hoe moeilijk het voor hedendaagse designers moet zijn om een ontwerp nog enige elegantie mee te geven. Het moet tegenwoordig vooral robuust en indrukwekkend zijn, zo lijkt het.

Toch, als je de Mokka ziet zonder de referentie-Manta ernaast, is het best een leuk, speels ontwerp, zeker in de two-tone-kleurstelling waarin onze duurtester is gespoten. Over knipogen naar het verleden gesproken: de zwarte motorkap kennen we van de Manta in de sportieve GT/E-trim; het contrasteert hier lekker met het knalgroen. Ook daar valt weer een leuk bruggetje te timmeren, want waar de letter E in het verleden stond voor Einspritzung (injectie), is het tegenwoordig de letter die de geëlektrificeerde Opels achter hun typenaam geplakt krijgen.

Opel Blitz

De hamvraag van deze bijeenkomst: in hoeverre heeft de grille van de Mokka iets van doen met die van de Manta? Worden we hier niet gewoon voor het Duitse marketingkarretje gespannen? Ach, het is een beetje wat je wílt zien. Natuurlijk zijn er overeenkomsten: beide modellen hebben een brede zwarte grille met daaromheen een dunne, verchroomde lijst. De Opel Blitz is het letterlijke en figuurlijke middelpunt en ook de centrale vouw over de motorkap is een subtiel verbindend stijlelement. Daarmee houden de overeenkomsten echter wel op.

Echte grille op Manta A

De Opel Vizor van de Mokka is strak en glad en heeft zodoende een hightech-uitstraling, terwijl het aangezicht van de Manta juist heel traditioneel is. Bovendien heeft die auto een échte grille, met openingen erin – een onderdeel dat de Mokka-e met zijn elektromotor vanzelfsprekend niet nodig heeft. Het grootste verschil zit hem in de koplampen: dubbele ronde exemplaren voor de Manta (die je een beetje boos aanstaren als je het front schuin van boven bekijkt) versus een geïntegreerd lampencluster met moderne lichttechniek voor de Mokka. De cynicus zal zeggen dat het allemaal een beetje vergezocht is en dat de twee grilles eigenlijk niets met elkaar te maken hebben. Je zou ook kunnen stellen dat Opel de uit duizenden herkenbare voorgevel van misschien wel zijn mooiste model ooit op een frisse manier heeft geherinterpreteerd op de Mokka. Wat vind jij?

De Opel Manta 1.6 uit 1971 die je hier ziet, is eigendom van Eric Siem (56), die hem al 38 jaar in bezit heeft. “Het is mijn eerste auto en ik ken hem vanaf nieuw. Hij stond bij ons in de buurt en ik liep er altijd langs op weg naar school. Die wil ik later hebben, dacht ik elke keer weer. Mijn moeder kende de eigenaar en zodoende kon ik hem op een gegeven moment kopen. Dat was in 1984 en ik heb er 4.500 gulden voor betaald. Er stond toen 33.000 kilometer op de teller en inmiddels is dat bijna 140.000. De Manta is nooit gerestaureerd, maar hij is in 1995 wel een keer overgespoten. De kleurcode is 303, dat is limoengroen. Oorspronkelijk een uni-kleur, maar ik wilde graag metallic, want dan komt het lijnenspel in mijn ogen beter uit. Je ziet deze kleur niet vaak, want destijds waren felle kleuren veel populairder. Het design van de Manta vind ik schitterend. Met andere Opels heb ik niet zoveel. In de zomer hang ik mijn oude SMV-caravan erachter. Dat is een prachtige combi. Grappig dat dit met de Manta gewoon kan, terwijl die Mokka helemaal niets mag trekken.”

Jaja, zo deelt Eric nog even een sneer uit naar onze elektrische duurtester!