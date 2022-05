Zo ver komt de DS 3 Crossback E-Tense in de praktijk

De DS 3 Crossback E-Tense is een elektrische cross-over uit de stal van Stellantis. We hebben deze uitvoering bij AutoWeek meerdere keren in een vergelijkende test gehad . Zijn techniek is identiek aan die van de Peugeot e-2008 en de Opel Mokka-e, die al eens eerder voorbijkwamen in de rubriek ‘Zo ver komt’. Zit een actieradius van tegen de 300 kilometer er voor de geheel elektrische versie van de DS 3 Crossback er wel in?

Het theoretische verbruik van de DS 3 Crossback E-Tense was aanvankelijk 320 kilometer volgens de WLTP-testcyclus, maar eind 2021 kwam daar 21 kilometer extra reikwijdte bij. DS heeft de bakverhoudingen van de transmissie van de 3 Crossback E-Tense aangepast en de warmtepomp verbeterd, maar monteert nu ook banden met een lagere rolweerstand, waardoor de actieradius nu 341 kilometer bedraagt. Soortgelijke updates waren er ook voor de Opel Corsa-e en Mokka- en de Peugeot e-208 en e-2008.

9 graden

De meest recente test van de DS 3 Crossback E-Tense deden we in het vroege voorjaar van 2022, maar dat betrof nog een exemplaar van voor de update. In de drie tests die we sinds het aantreden van het model gedaan hebben kwamen 240 kilometer ver op een lading, bij temperaturen van 9 graden celsius. Het verbruik is dan 18,5 kWh per 100 kilometer.

Maximaal 260 kilometer

De twee DS 3 Crossback E-Tense-rijders die hun bevindingen met de AutoWeek Community delen zien waardes van maximaal 260 kilometer in de zomer. In de winter daalt de range tot onder de 200 kilometer, en is 180 kilometer een waarde waarmee je bij echte kou rekening moet houden.

Nerveuze weergave

Net als wij ervaren de DS 3 Crossback-eigenaren de actieradiusvoorspelling van de auto zelf als nogal nerveus. Bij een volgeladen accu geeft die een waarde van bijna 300 kilometer aan, maar dat loopt tijdens het rijden snel terug. Dat gebeurt ook in de andere elektrische modellen van Stellantis, dus van Opel, Peugeot en Citroën. De accu flink leegrijden moet je een beetje op gevoel doen en niet alleen aan de hand van de weergave in de display. Die is aan de pessimistische kant.