Zo veel schade veroorzaakt een marter aan een EV

Dure reparatie

Marteraanvallen onder de motorkap van een elektrische auto ? Dat is heel goed mogelijk, en ze kunnen flink in de papieren lopen. De reden voor de bijtincidenten van het roofdier is niet dat ze een hekel hebben aan moderne tech­no­logie, maar een uiting van territoriaal gedrag. Marters zoeken onze nabijheid en ze gebruiken onze omgeving om te jagen op muizen en kikkers en om vogeleieren te eten. Het harige dier is een eenling, die alles aanvalt wat op een rivaal lijkt of ernaar ruikt. Het is juist deze geur die voor problemen zorgt. Wanneer een marter zijn territorium afstruint, scheidt hij via geurklieren een stofje af om zijn identiteit mee achter te laten. Bijvoorbeeld onder de motorkap van een auto, omdat hij houdt van ruimtes waar hij zich doorheen kan wurmen. Als de marter daar de geur van een concurrent tegenkomt, is hij niet meer te houden en zal hij in alles bijten wat naar zijn soortgenoten ruikt.Vooral elektrische auto’s zijn echte marter­magneten en dat heeft een verbluffend logische verklaring: ze staan veelal op steeds andere plekken gedurende een langere tijd stil. Inderdaad, om te laden. Anders gezegd: ze pendelen telkens tussen verschillende territoria van de knaagdieren. En dat trekt de concurrentie aan, die zich onder de motorkap wil manifesteren.

Voor de hoogspanningskabels van een elektrische auto vormen marteraanvallen een groot probleem, omdat fabrikanten de reparatie van beschadigde kabels niet toestaan; de gehele kabelboom moet worden vervangen. En dat kan heel duur uitpakken: zo’n kabelset kost al gauw €7.000, laat verzekeringsmaatschappij Allianz weten. Sommige fabrikanten gebruiken beschermende omhulsels die je wel kunt en mag vervangen. Prettig, want dat kan de de reparatiekosten tot pakweg €200 terugdringen. Marterbeten kosten verzekeraars en uiteindelijk dus de premiebetalers heel wat geld. In 2020 werden in Duitsland bijvoorbeeld 217.000 reparaties geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij. De vereniging van verzekeraars heeft de schade geraamd op €90 miljoen, en dat is exclusief de niet aangemelde gevallen.

Als je alleen een WA-verzekering hebt, krijg je geen geld na een marteraanval. Hiervoor is ten minste een gedeeltelijke casco-dekking noodzakelijk. De casco-dekking dekt ook de gevolgschade af. Als er tekenen zijn van een marterbezoek onder de motorkap – herkenbaar als krassen – is het essentieel om de motorruimte te laten reinigen om zo de geursporen te verwijderen. Als je je auto vooraf wilt beschermen, installeer dan een marter-afweersysteem (zie kader). Dat werkt op een vergelijkbare manier als de omheining van een weiland; er wordt een elektrische schok afgegeven die onschadelijk is voor de marter, maar die hem wel weghoudt bij de auto. Vooral bij elektrische auto’s kan een kleine beet veel schade aanrichten. Check dus of je auto­verzekering ook de gevolgschade dekt die daardoor wordt veroorzaakt. Een marter-afweersysteem geeft extra bescherming en is daarom per definitie een aanrader.

Afweer tegen ongewenste bezoekers

Preventieve middelen zoals urinestenen houden marters niet weg. Alleen elektrische schokken bieden een effectieve bescherming. De eenvoudigste manier is de montage van een systeem met een autonome stroomvoorziening. De besturingsunit en de contactplaten van het marter-afweermiddel kunnen met kabelbinders in de motorruimte worden. Een dergelijk systeem is te koop vanaf circa €135. Met een spray kun je de geursporen van de marter in het motorcompartiment verwijderen en de kabels beschermen tegen bijtincidenten.