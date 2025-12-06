Ga naar de inhoud
Zo veel AMC's zijn er in Nederland

Pacer ken je wel

AMC Pacer-Renault Avantime

Zijn er per definitie wel AMC's in ons land, zul je je misschien afvragen. Het Amerikaanse merk met de opmerkelijke auto's waarvan de Pacer het bekendst is. Die werd vooral beroemd wegens het optreden in de film Wayne's World. Wij hadden voor AutoWeek Classics onlangs een AMC Pacer voor de lens voor een vergelijkende test in het klassiekermagazine en vroegen het ons af: hoeveel AMC's zijn er (nog) in Nederland? 

Een van de merkwaardigste automerken uit de geschiedenis is wel AMC. De American Motors Company ontstond in 1954 door het samengaan van Nash en Hudson. In 1970 nam AMC het oer-Amerikaanse Jeep over, in 1979 nam het Franse staatsbedrijf een minderheidsaandeel in AMC en in 1988 nam Chrysler het complete AMC over en daarmee hield het merk op te bestaan.  Maar de auto’s van AMC rijden nog altijd rond, ook in Nederland. Dit was een van de vele spraakmakende modellen die AMC produceerde. In totaal rijden er nog 284 auto’s van American Motors rond in ons land, verdeeld over de merken AMC, Hudson, Nash en Rambler.

AMC in Nederland

AMC                   193

Hudson               12

Nash                    30

Rambler             49

Totaal                284

Bron: Vinacles

 

 

AMC Eagle

AMC Eagle op Duits kenteken.

AMC Classic Cars

