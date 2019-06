Zescilinder dieselmotor voor Chevrolet Silverado

De diesel-Silverado beschikt over een Duramax zes-in-lijn met een slagvolume van drie liter. Die biedt 278 pk en 624 Nm, waarbij dat koppel al vanaf 1.500 toeren beschikbaar is. De motor is gekoppeld aan GM’s 10-traps automaat en beschikt over een stop/startsysteem, geen vanzelfsprekendheid bij voertuigen in dit segment. Chevrolet is bovengemiddeld trots op de prestaties van de diesel-Silverado bij lage temperaturen en heeft de auto daar speciaal op aangepast. Zo moet deze zelfontbrander in staat zijn om zichzelf snel op te warmen en is een aparte voorverwarmer pas nodig bij temperaturen onder de – 30 graden Celcius.

De Chevrolet Silverado 3.0 Duramax is wat prijs betreft precies gelijk aan de versie met 6.2 benzine-V8. Daarmee is de diesel 2.495 dollar duurder dan de instap-V8, een 5,3 liter groot exemplaar. Ten opzichte van de basisversie, die anno 2019 zowaar over een 2,7-liter grote vierpitter beschikt, is de meerprijs 3.890 dollar. De diesel biedt volgens Chevrolet voordelen als er zware (trek-)klussen in het verschiet liggen en biedt bovendien een grotere actieradius dan z’n benzine-broers. Voor wie het weten wil: de nieuwste Silverado is er in de VS vanaf 28.300 dollar.

Een dieselmotor als dit is in het segment van de zogenaamde ‘light-duty trucks’, waar de reguliere Silverado in valt, geen vanzelfsprekendheid. Pas sinds enige jaren is het weer in de mode om met zo’n dieselversie te komen in een razend populaire klasse waarin het overgrote deel van de auto’s met een benzinemotor wordt verkocht. De grotere Silverado HD-modellen, de 2500 en 3500-versies, zijn er overigens wel met dieselmotor. In het Medium Duty- en Heavy Duty-segment is een dieselbeul wel al jaren gebruikelijk, want hier moet écht gewerkt worden. De krachtigste 3500 beschikt over een diesel-V8 met een koppel van, jawel, 1.233 Nm.