In de toelichting bij de kwartaalcijfers van Tesla gaf Elon Musk er nog aan dat hij er veel vertrouwen in heeft dat zijn bedrijf dit jaar een volledig autonome auto op de weg zet. Ook liet hij zich op Twitter zeer positief uit over de betaversie van de 'Full Self Driving'-technologie. Volgens Musk rijden inmiddels zo'n 2.000 Tesla-eigenaren met de software rond en zijn er tot op heden geen ongelukken mee gebeurd. De topman zegt verder dat er voor april een grote update aankomt die volgens hem 'de manier is om kunstmatige intelligentie toe te passen in de echte wereld'.

Op de feiten vooruit

Daar denkt CJ Moore, het hoofd softwareontwikkeling voor zelfrijdende auto's bij Tesla, toch anders over. "Elons tweet komt volgens CJ niet overeen met de realiteit. Tesla zit op dit moment op niveau 2", staat in documenten die de actiegroep PlainSite via de Amerikaanse tegenhanger van de Wet openbaarheid van bestuur heeft opgevraagd. Moore zou deze informatie in een vergadering met de Californische verkeersdienst hebben gedeeld. Volgens hem loopt Musk namelijk behoorlijk op de feiten vooruit. "Tesla gaf aan dat Elon het innovatietempo extrapoleerde toen hij het over capaciteiten op niveau 5 had. Tesla kon niet aangeven of het niveau 5 zou halen voor het einde van dit kalenderjaar", staat verder in de memo.

Het verschil tussen niveau 2 en niveau 5 autonoom rijden is aanzienlijk. Bij niveau 2, waar vrijwel alle rijhulpsystemen momenteel op zitten, behoudt de bestuurder nog altijd de controle en kan de auto automatisch remmen, gas geven en sturen op de snelweg. Daarbij is het nog wel noodzakelijk om de handen aan het stuur te houden. Daar tussenin zitten niveau 3 en niveau 4, waarbij vanaf niveau 3 in sommige situaties de handen van het stuur kunnen blijven. Niveau 5 is volledige automatisering, de auto weet dan zelf dus raad met alle mogelijke verkeerssituaties. Tesla lijkt voorlopig dus nog niet in dat laatste stadium te zijn aanbeland.

In opspraak

Daar komt nog bij dat de Californische autoriteiten op dit moment de toedracht van een botsing tussen een Tesla en een omgevallen vrachtwagen op woensdag onderzoeken. Het is niet duidelijk of de autopilotfunctie van de Tesla aanstond bij dat dodelijke ongeluk. Bij een dodelijk ongeluk met een Tesla in Texas stond die functie volgens de verkeerspolitie vrijwel zeker aan, maar Musk spreekt dat tegen.