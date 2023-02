Zeekr 003: Zweeds-Chinese EV laat zich weer zien

Het Chinese Zeekr maakt zich op voor zijn Europese debuut. Mogelijk is deze Zeekr 003 de eerste die ons continent betreedt en nu vangen we wederom een glimp van deze nieuwkomer op. Verder geeft Zeekr alvast wat technische informatie.

Het enorme Chinese concern Geely maakt zich op voor de lancering van een nieuw merk in Europa. Het moederbedrijf van Volvo, Polestar en Lynk & Co breidt uit met Zeekr, een merk dat in thuisland China al actief is. Het lijkt erop dat de Zeekr 003 samen met de Zeekr 001 de oversteek naar ons continent maakt. Althans, oversteek, deze 003 lijkt wat Europeser dan de 001. Onlangs liet het merk de 003 al zien in het Zweedse Göteborg en nu laat het weten dat de hij daar ook is ontworpen. Het lijkt dus een auto te worden die vooral met de Europese consument in het achterhoofd is ontwikkeld.

Waar de Zeekr 003 eerder nog met een camouflageprint erop getoond werd, schotelt Zeekr nu enkele schimmige teaserfoto's van het echte werk voor. Veel meer zien we er helaas niet op, al wordt opnieuw duidelijk dat de Zeekr aan de voorkant weliswaar nog enigszins Lynk & Co-achtige lijnen heeft, maar verder toch vooral een behoorlijk eigen ontwerp heeft. Hoewel de 003 een beetje Volkswagen ID3-achtige proporties heeft, lijkt het een wat forsere jongen te worden. Dat bleek wel uit de foto waarop de Zeekr 003 achter een Audi RS E-Tron GT geparkeerd staat. Zeekr laat nu weten dat de auto op het modulaire SEA-platform staat, dat we onder meer al kennen van de Smart #1 en in grotere vorm ook van de Polestar 4.

De eerste gegevens over de prestaties komen enigszins bekend voor. Zeekr spreekt over een 0-100 km/h-sprint die 'binnen vier seconden' achter de rug is. De Smart #1 lukt dat ook, als extra sterke Brabus. De Zeekr 003 lijkt een slagje groter dan de Smart en mogelijk gaat het vermogen van de snelste Zeekr 003 voorbij de 428 pk die de Smart #1 Brabus afgeeft. Reken op accupakketten met minstens 66 kWh capaciteit en een rijbereik van boven de 400 km. Ongetwijfeld krijgen we snel meer duidelijkheid, want de teasercampagne van Zeekr draait zoals je ziet al op volle toeren.