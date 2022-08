Ook elektrische Smart #1 heeft Brabus-versie

De eerste twee generaties van de Smart ForTwo (aanvankelijk CitiCoupé) waren in een speciale Brabus-trim verkrijgbaar die vooral met hun uiterlijk net even wat dikker voor de dag kwamen. De Brabus-versies kregen ook meer vermogen. Zo wekte 0.7 driecilinder in de eerste generatie een machtige 75 pk in plaats van 61 pk op en schopte de tweede generatie van de ForTwo het tot 98 pk. Ook de huidige generatie ForTwo en de ForFour waren er als Brabus, die met 109 pk natuurlijk eveneens krachtiger waren dan de reguliere uitvoeringen. Meer Smartjes die bij de dealer in Brabus-trim waren te krijgen zijn de eerste ForFour en natuurlijk de Roadster en Roadster-Coupé. Met de #1 presenteerde Smart onlangs een volledig nieuw model waarmee het merk aan een nieuwe periode begon. Ook van die auto is nu een Brabus-variant verschenen.

In april stelde Smart de #1 voor, een deels onder leiding van het Chinese Geely ontwikkeld volledig nieuw model dat met zijn lengte van 4,27 de grootste Smart ooit is. De elektrische cross-over wint het in de lengte bijvoorbeeld van de Volkswagen ID3. De #1 is niet alleen de grootste, maar ook de krachtigste auto van het merk ooit. De #1 is namelijk aan de Europese markt voorgesteld met een 272 pk sterke elektromotor op de achteras. In China stelt Smart nu een Brabus-versie van die #1 voor die behoorlijk krachtiger is.

Het exacte vermogen van de Smart #1 Brabus zou namelijk maar liefst 400 pk bedragen. Daarmee zoemt de Smart #1 Brabus in minder dan 4 seconden naar de 100 km/h. De actieradius zou - volgens de NEDC-cyclus - op zo'n 500 kilometer liggen. Geen hitteschildjes boven uitlaateindstukken uiteraard voor deze #1 Brabus. Wel krijgt de opgedirkte Smart #1 twee (mogelijk dichte) koelsleuven in zijn snuit gedrukt en zien we overal zwarte en rode details. De #1 Brabus staat op 19-inch lichtmetaal en heeft bumperwerk dat net even dynamischer oogt dan dat van de reeds bekende Smart #1. Vanzelfsprekend is ook het interieur onder handen genomen. We zien alcantara en leer, sportstoelen, een Brabus-sportstuur, aluminium pedalen en een arsenaal aan rode accenten.