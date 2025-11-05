Zakelijk rijden met stijl

Wie zakelijk kiest voor een auto van €50.000 of meer, kiest niet alleen een vervoermiddel, maar ook een statement. De top van de zakelijke leasemarkt draait om comfort, luxe en uitstraling. En natuurlijk een vleugje prestige.

Het is geen verrassing dat SUV’s in deze categorie domineren. Ruimte, overzicht op de weg en dat gevoel van ‘ik zit hoog’ maken modellen zoals de Skoda Kodiaq, Volkswagen Tiguan en Volvo XC60 onweerstaanbaar. Maar ook sportieve sedans en high-end elektrische auto’s zijn geliefd: de BMW i4 en Audi Q6 e-tron laten zien dat prestaties en zakelijk imago hand in hand kunnen gaan.

Bij deze prijsklasse speelt meer dan alleen rijden. Elke keuze zegt iets over de bestuurder: BMW straalt ambitie uit, de Mercedes EQB comfort en gezinsvriendelijkheid, en zelfs de ruime Skoda combineert praktisch gemak met een subtiel premiumgevoel. Wie een dure leaseauto kiest, kiest een mix van comfort, technologie en herkenning en investeert daarmee in een rijervaring die echt verschil maakt tijdens de dagelijkse kilometers.

Een ander leuk aspect van deze auto’s is de manier waarop bestuurders omgaan met de luxe en gadgets die beschikbaar zijn. Van de automatische rijhulpsystemen tot de verwarmde en gekoelde stoelen, de ambient lighting en geavanceerde infotainment: het zijn kleine details die elke rit net iets aangenamer maken. Voor veel zakelijke rijders wordt het geen kwestie van alleen van A naar B komen, maar van genieten van een moment van rust en comfort tijdens een drukke werkdag.

Kortom: dure leaseauto’s zijn niet alleen een vervoermiddel. Ze zijn een verlengstuk van je werkstijl, je persoonlijkheid en je behoefte aan comfort en gemak. Wie in deze klasse rijdt, kiest voor luxe én voor een ervaring die iedere rit net dat beetje extra bijzonder maakt. Zakelijk rijden mag best een beetje chic zijn, en dat bewijzen deze topmodellen keer op keer.

Deze editie van de VZR Lease Top 10 wordt onder andere gebaseerd op de goedkoopste fiscale vanafprijs van het model.