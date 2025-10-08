De EV als visitekaartje van je bedrijf

Elektrisch rijden is allang niet meer alleen een manier om van A naar B te komen. Voor steeds meer bedrijven is de keuze voor een elektrische auto ook een manier om uit te dragen waarvoor ze staan. Duurzaamheid, innovatie, kostenbewustzijn: allemaal waarden die zichtbaar worden zodra een medewerker in een EV arriveert. De auto is daarmee meer dan vervoer, het is een visitekaartje.

Duurzaamheid als statement

In een tijd waarin duurzaamheid hoog op de agenda staat, wordt de leaseauto een concreet bewijs van de ambities van een bedrijf. Een elektrische vloot laat klanten en partners zien dat het bedrijf klimaatbewust opereert. Dat kan net dat verschil maken bij een aanbesteding of in gesprekken met stakeholders die duurzaamheid belangrijk vinden.

Innovatiekracht uitstralen

Elektrische auto’s staan ook symbool voor technologische vooruitgang en modern werken. Bedrijven die kiezen voor een moderne EV laten zien dat ze investeren in de toekomst, oog hebben voor digitalisering en nieuwe vormen van mobiliteit omarmen. De auto wordt zo een manier om innovatie uit te stralen, nog vóór er een gesprek gevoerd is.

Kostenbewust én aantrekkelijk werkgeverschap

Zakelijke rijders letten vanzelfsprekend op de bijtelling, maar ook werkgevers hebben een boodschap te vertellen. Bedrijven die kiezen voor modellen die veel waarde bieden voor een lage bijtelling, laten zien dat ze bewust met hun middelen omgaan. Tegelijkertijd is een EV vaak een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde: medewerkers ervaren het als modern, stil en comfortabel rijden.

De impact van zichtbaarheid

De keuze voor een EV gaat verder dan interne en financiële voordelen. De auto’s van medewerkers rijden dagelijks door steden, over snelwegen en staan zichtbaar geparkeerd bij klanten. Iedere keer dat iemand de bedrijfsnaam of het type auto ziet, communiceert het bedrijf impliciet iets over zichzelf: duurzaam, innovatief, kostenbewust of statusgericht.

Conclusie

De zakelijke EV is meer dan een vervoermiddel. Het is een stil, elektrisch rijdend visitekaartje dat laat zien waar een bedrijf voor staat. Duurzaam, innovatief of kostenbewust: de auto’s waarin medewerkers rijden, vertellen het verhaal nog vóór de visitekaartjes uit de binnenzak komen.

