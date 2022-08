Xpeng komt volgend jaar met 2 nieuwe modellen

De Xpeng P7, die tot nu toe de meest veelbelovende auto van Xpeng is, krijgt gezelschap van een SUV-achtig model in dezelfde klasse. Naast die concurrent van de Tesla Model Y zit er ook een groter model in het vat.

Het modellenbeleid van Xpeng is soms wat wonderlijk. Zo kregen we in 2019 de Xpeng P7 voorgeschoteld, later gevolgd door de iets kleinere en wat ons betreft ook minder lekker op het netvlies liggende P5. Die laatste zou naar Nederland komen, maar gaat dat na een wat lauwe ontvangst en serieuze productieproblemen vooralsnog niet doen. Daarom richt Xpeng zijn pijlen hier voorlopig op de P7 en de onlangs aangekondigde G9, een grote SUV.

Voor beide modellen is een zustermodel op komst, blijkt uit berichtgeving van CNBC. Dat tekende uit de mond van Xpeng-baas Brian Gu op dat de P7 gezelschap krijgt van ‘een model in een nog groter marktsegment’ dan die sedan. Dan weet je het wel: Xpeng gaat ook in deze klasse de hoogte in. Een hoger op de poten staande P7 richt zijn pijlen ongetwijfeld nadrukkelijk op de Tesla Model Y, die door Gu naar verluidt ook expliciet wordt genoemd. Deze nieuwe auto staat voor de eerste helft van 2023 gepland, zegt hij.

In de tweede helft van volgend jaar volgt weer een nieuw model. Die auto wordt min of meer even groot als de G9, die met zijn drie zitrijen wellicht een leuk alternatief is voor de hier eveneens nieuwe BYD Tang. Wat voor carrosserie het zustermodel van die G9 krijgt, is nog onbekend. Wel is duidelijk dat het niet om een sedan zal gaan, maar om een vorm die volgens de grote baas niet eerder is geprobeerd door Xpeng. We wachten geduldig af.