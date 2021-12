Wuling Mini EV als minuscule elektrische cabrio

Maak kennis met misschien wel de kleinste nieuwe elektrische cabriolet die er te koop is. Dit is de Wuling Mini EV Cabriolet, een echte open versie van een van de populairste elektrische auto's in China.

De Wuling Mini EV is van nature al een guitige verschijning. Het hoekige en voluit Hongguang Mini EV geheten kleintje is 2,92 meter kort en is daarmee ondanks dat hij 22 centimeter langer is dan een Smart ForTwo een bijzonder kleine elektrische auto. Dat het nog kleiner kan, bewees Wuling in oktober dit jaar met de Nano EV. Dat het naast kleiner ook nog leuker kan, toont Wuling nu aan met de Mini EV Cabriolet!

De Wuling Mini EV Cabriolet komt niet helemaal uit de lucht vallen. De Mini EV is in China mateloos populair en in april dit jaar liet het merk al een conceptuele opengeknipte versie van zijn kleine elektrische stadsrakker zien. De Wuling Mini EV Cabriolet op deze uit de door AutoWeek uit de Chinese database van het Ministerie van Industrie en Informatie Technologie (MIIT) heeft opgedoken is dan ook de productieversie van die voorbode. In tegenstelling tot de Smart ForTwo Cabrio is de Wuling Mini EV Cabriolet daadwerkelijk een cabrio. Hij heeft dus meer dan slechts een roldak dat ver naar achteren open kan. Wuling geeft z'n elektrische levensgenietertje namelijk een volwaardig stoffen klapdakje. De Mini EV Cabriolet krijgt voor de veiligheid achter de hoofdsteunen twee rolbeugels en oogt verder exact zoals je van een open versie van de Mini EV zou verwachten.

Toch is er meer veranderd dan je aanvankelijk zou denken. De Wuling EV Cabriolet heeft met 2,01 meter namelijk een 6 centimeter grotere wielbasis dan zijn dichte broertjes. Ook in de lengte overtreft de Wuling Mini EV Cabriolet de reguliere Mini EV. De open versie is namelijk niet 2,92, maar 3,06 meter lang. Daar komt ook nog eens bij dat de Wuling Mini EV Cabriolet ongetwijfeld door het toepassingen van de nodige verstevigingen 925 kilo in plaats van 665 kilo weegt. Om dat gewicht te compenseren, geeft Wuling de Mini EV Cabriolet een 41 pk sterke elektromotor. Een heel verscheel met het 18 pk sterke exemplaar in de dichte variant.

Komt de Wuling Mini EV Cabriolet naar Europa? Je zou denken van niet, maar niets is minder waar. De Mini EV Cabriolet wordt namelijk als Freze Froggy het broertje van de Freze Nikrob EV die ook naar Europa komt. Hier lees je een bijzonder verhaal over de Freze Nikrob EV die door niemand minder dan de oprichter van het excentrieke Dartz Motor Company in Europa verkocht gaat worden.