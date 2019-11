Wit wereldwijd opnieuw populairste kleur voor auto

Het is misschien niet de meest spraakmakende 'kleur', maar wereldwijd kiest men het vaakst voor wit als een nieuwe auto wordt aangeschaft. In Europa geniet echter een andere kleur de voorkeur bij de meeste autokopers.

Uit het jaarrapport van Axalta over de wereldwijd gekozen autokleuren is opnieuw wit uit de bus gekomen als winnaar. Ondanks het feit dat wit eigenlijk geen kleur is en het uiteraard erg besmettelijk is, vinkt dit jaar maar liefst 38 procent van de wereldwijde autokopers wit aan op de bestellijst. Dat geldt zoals gezegd niet voor de Europese markt. Hier kiest men dit jaar het vaakst (24 procent) voor grijs als kleur. Op de tweede plaats volgt wit met 23 procent. Zwart is met 21 procent de nummer drie. Daarin verschilt Europa slechts mondjesmaat met de wereldwijde trend, want zwart en grijs maken ook globaal de top drie compleet.

Opvallend is dat dit jaar in Europa niet langer de kleur zilver in de top drie staat. De van oudsher zeer populaire kleur is in ons werelddeel voor het eerst in tien jaar niet één van de drie meest gekozen kleuren. 'Slechts' tien procent van de Europese nieuwe auto's dit jaar is zilverkleurig.

De neutrale kleuren voeren dus de lijsten aan, maar als we naar 'echte' kleuren kijken, is blauw wereldwijd het meest populair, gevolgd door rood en bruin. Dat geldt overigens ook voor Europa. Groen en geel maken allebei 1 procent van het palet op. De overige kleuren zijn samen ook goed voor 1 procent.