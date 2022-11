Winnaars van Goldene Lenkrad 2022 bekend

De winnaars van de prestigieuze autoprijs Das Goldene Lenkrad (tevens bekend als het Gouden Stuurwiel) zijn bekend. Na uitgebreide tests, die zoals gebruikelijk plaatsvonden op de Lausitzring, is er in elke categorie één auto tot de beste gekroond. Onder meer onze eigen hoofdredacteur Damiaan Hage nam opnieuw plaats in de jury van de door AutoBild georganiseerde verkiezing. Er waren uiteenlopende categorieën met zeer uiteenlopende winnaars. Grootste winnaar is Porsche, dat met twee auto's een Goldene Lenkrad binnensleepte. Ook het Nederlandse Lightyear viel in de prijzen.

Winnaars per categorie

Kleine en compacte auto's: BMW 2-serie Coupé

Middenklasse en luxeklasse: Nio ET7

Compacte SUV : Kia Niro

Middenklasse SUV: Skoda Enyaq Coupé RS iV

Luxeklasse SUV: Porsche Cayenne Turbo GT

Sportauto: Porsche 718 Cayman GT4 RS

Gezinsauto: Volkswagen ID Buzz

Mooiste auto: Mercedes-AMG SL

Beste auto onder de €30.000: Dacia Jogger

Beste auto onder de €50.000: Opel Astra

Beste innovatie: Lightyear 0

Van 47 afgelopen tijd nieuw verschenen auto's zijn er door de lezers van onder meer AutoBild in totaal per categorie drie modellen naar de finale van Das Goldene Lenkrad gestuurd om zich in hun verschillende categorieën te bewijzen. Bovenstaande auto's zijn daar vervolgens als winnaars uitgekomen. Opvallend is dat de Skoda Enyaq vorig jaar ook al een Goldene Lenkrad won in de toen nog aparte categorie 'elektrische SUV'. Nu pakt het afgelopen jaar verschenen topmodel RS iV de koppositie in de algemene middenklasse SUV-categorie. Verder valt op dat er met de Nio ET7 een Chinese winnaar tussen zit. Dat is een hele prestatie, want doorgaans trekken Europese modellen aan het langste eind.