Wereldwijd verkooprecord voor Kia

Kia is in Nederland al jaren een succesverhaal, maar wereldwijd gaat het de Koreanen ook voor de wind. Het merk verkocht in 2025 zelfs meer auto’s dan ooit tevoren.

Wereldwijd gingen er in 2025 maar liefst 3.135.803 Kia’s over de toonbank. Ongelofelijke aantallen voor wie zich zo’n vracht auto’s probeert voor te stellen, maar ook ‘gewoon’ meer dan wat Kia ooit eerder in één jaar verkocht. Misbruiken we deze cijfers meteen even om in herinnering te brengen hoe klein Nederland is: hier was Kia in 2025 het populairste merk met 37.837 verkochte auto’s, ofwel 1,21 procent van Kia’s mondiale verkooptotaal …

Bij ons komt het succes uiteraard vooral van de EV3, waarvan iedere Nederlandse straat er inmiddels minimaal één lijkt te hebben. Op globaal niveau zijn er echter meer succesnummers in Kia’s line-up. Zo was de Sportage wereldwijd de nummer één en waren de Seltos (binnenkort in Nederland!) en de Sorento goed voor de plekken twee en drie. Inderdaad: geen pure EV’s in de wereldwijde top 3, maar wel drie benzine-SUV’s.

De lat ligt dus hoog voor 2026, maar Kia lijkt niet van plan om ook maar het kleinste minnetje te accepteren. Voor dit jaar mikt het Zuid-Koreaanse merk op 3.350.000 auto’s, toch weer nóg meer dus.