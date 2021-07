Wells Vertige: Engels speelgoed

Wells Motor Cars is in 2014 opgericht en presenteert tijdens het Goodwood Festival of Speed zijn eerstgeborene: de Vertige. De Vertige is in elk opzicht een opvallend model. Zo is die auto vanbuiten duidelijk geïnspireerd op sportcoupés uit lang vervlogen tijden. Daar komt bij dat Wells Motor Cars de Vertige vlinderdeuren en een atmosferische viercilinder geeft, dat alles verpakt in een slechts 815 kilo wegend totaalpakket.

De Wells Vertige is 3,94 meter lang, 1,75 meter breed en slechts 1,14 meter hoog. Daarmee kun je hem formaattechnisch grofweg vergelijken met de Alfa Romeo 4C. Net als de 4C ligt de motor bij de Vertige achter de voorstoelen en ook in deze Engelse creatie is dat een viercilinder. Geen geblazen exemplaar, maar gewoon een turboloze 2.0 die een zeer nette 211 pk en 210 Nm opwekt. Die machine is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Doordat alle plaatwerkdelen uit lichtgewicht composieten zijn vervaardigd, is de Vertige een behoorlijke lichtgewicht. Met z'n relatief bescheiden vermogen sprint de Verige in iets meer dan 4,6 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Z'n topsnelheid wordt geschat op 225 km/h. De Vertige heeft een geïntegreerde rolkooi en staat op 17-inch 'ultralichte' wielen waar Michelin Pilot Sport 4-banden omheen zijn gevouwen.

Hoewel de Vertige behoorlijk klassiek oogt, heeft Wells z'n eerstgeborene wel van zaken als led-verlichting voorzien. De Vertige zit voor wat het is sowieso goed in zijn spullen. Zo geeft Wells de coupé standaard een met alcantara bekleed dashboard, een pookknop van Afrikaans mahoniehout en een 7-inch infotainmentsysteem dat Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt. Ook kun je er nog wat spullen in proppen. Volgens Wells is de bagageruimte 206 liter groot en is er voorin de auto naast het reservewiel nog 15 liter aan bagageruimte over. De Wells Vertige debuteert als speciale Founder's Edition en heeft in die vorm een vanafprijs van omgerekend zo'n €52.350.