Welke aanhangers mag je trekken met een B-rijbewijs?

Zeker in de zomer rijden veel mensen met een aanhanger achter de auto. Soms een eenvoudige aanhanger, maar vooral vaak vouwwagens of caravans. Dan rijst vaak weer de vraag: mag ik deze combinatie rijden met een B-rijbewijs? Hoe zat het ook alweer?

Wie zijn of haar autorijbewijs haalt, krijgt een zogenoemd B-rijbewijs. Soms gaan mensen ook direct voor een BE-rijbewijs om grotere aanhangers te kunnen trekken. Toch is er met een B-rijbewijs al best aardig wat mogelijk op dat gebied en het is zinnig om je af te vragen of BE wel echt nodig is.

Aanhanger zonder eigen kenteken

Je mag met een B-rijbewijs in principe relatief kleine aanhangers trekken. Om te beginnen hebben we het dan over aanhangers zonder eigen kenteken, dus waar je een witte kentekenplaat met het kenteken van de auto op zet. Het totaalgewicht van de aanhanger (inclusief maximaal toegestane belading) mag maximaal 750 kilo zijn. Vaak staat het gewicht en maximale laadvermogen op de aanhanger op een plaatje op het onderstel.

Aanhanger met eigen kenteken

Aanhangers met een eigen kenteken - die hebben een toegestane maximale massa van meer dan 750 kilo - mag je in sommige gevallen ook trekken met een B-rijbewijs. Dan wordt het wel even rekenen. De aanhanger én de auto mogen samen namelijk niet meer dan 3.500 kilo wegen bij maximale toegestane belading. Stel je rijdt een auto (met een leeggewicht van bijvoorbeeld 1.500 kilo) die hooguit 2.000 kilo mag wegen met belading, dan mag de aanhanger dus met maximale belading niet meer dan 1.500 kilo wegen. Je telt dus de maximale massa van beiden op en dat moet onder de 3.500 kilo blijven. Ook al blijf je in de praktijk onder deze gewichten, de politie kijkt naar de maximale toegestane massa van beide voertuigen. Met een lichtere auto lijk je dus een grotere aanhanger te kunnen trekken in dit geval, maar bedenk je dat lichtere auto's vaak juist ook weer minder mogen trekken.

Rijbewijs B+

Voor zwaardere combinaties heb je niet direct een BE-rijbewijs nodig. Er is immers sinds enkele jaren ook het rijbewijs B+, ofwel B met 'code 96'. Met een B+-rijbewijs mag je net even een wat zwaardere combinatie rijden dan met B: 4.250 kilo. Opnieuw geldt dat het trekkende voertuig en de aanhanger samen geen maximaal toegestane massa van daarboven mogen hebben. Er zijn verder geen speciale eisen voor welke aanhanger je mag trekken.

Rijbewijs BE

Wie een BE-rijbewijs heeft, komt uiteraard het best beslagen ten ijs en aangezien je er hetzelfde qua lessen en examen voor doet als bij B+, is het ook de meest logische keuze. Dan kun je zo ongeveer elke reguliere aanhanger trekken achter je auto. Maar let op: er blijven natuurlijk bepaalde regels om op te letten. Zo is er vanzelfsprekend het maximale trekgewicht van de auto, waar de aanhanger niet overheen mag gaan. Ook is er wel een maximaal gewicht, waarboven je het vrachtwagenrijbewijs C1E of CE nodig hebt. Met BE mag je namelijk hooguit een aanhanger trekken met een maximale toegestane totale massa van 3.500 kilo. Er is een uitzondering: als je BE vóór 19 januari 2013 hebt behaald zit er geen grens aan.