Weer meer nieuwe auto's verkocht in Europa

Als gevolg van onder meer het wereldwijde chiptekort lagen de autoverkopen in de Europese Unie een groot deel van dit jaar op hun spreekwoordelijke gat. Vanaf augustus werden er maandelijks echter weer meer nieuwe personenauto's op kenteken gezet dan in dezelfde maand in het jaar ervoor en november was de vierde maand op rij waarin dat het geval was. Er zijn in november 829.527 nieuwe personenauto's in de EU geregistreerd. Dat waren er maar liefst 16,3 procent meer dan de zo'n 713.000 stuks die in november vorig jaar in de Europese Unie op kenteken kwamen.

Doordat de autoverkoop in de Eurozone van januari tot en met juli stevig onder die van dezelfde periode vorig jaar lag, blijft het voorlopige jaartotaal met 8.359.317 nieuwe personenauto's nog altijd achter bij vorig jaar. In de eerste elf maanden van 2021 werden nog 8.904.430 nieuwe personenauto's gekentekend.

In Nederland werden in november 27.810 nieuwe personenauto's geregistreerd, 2,2 procent meer dan in november 2021. In onder meer België (+23,4 procent), Duitsland (+31,4 procent), Frankrijk (+9,8 procent), Portugal (+39,4 procent), Spanje (+10,3 procent), Italië (+14,7 procent) en Zweden (+21,5 procent) trok de automarkt veel sterker aan.

Populairste merken

Net als in oktober was Volkswagen in november de best verkopende autofabrikant in de Europese Unie. Het merk verkocht met bijna 94.000 personenauto's ruim 42 procent meer dan in november vorig jaar. Op plek twee staat Toyota met bijna 60.000 personenauto's (+34 procent). Ook over de eerste elf maanden van 2022 is Volkswagen het populairste automerk in de EU. Tussen januari en november zijn in de Europese Unie 919.170 nieuwe Volkswagens geregistreerd (-9 procent). Ook hier vinden we Toyota op de tweede plek (583.036 stuks, +8,3 procent) gevolgd door Peugeot met 513.538 registraties (-13,6 procent). Plek vier is voor Renault (480.290 stuks, -16,4 procent). Mercedes-Benz (429.626 registraties, +0,9 procent) en BMW (451.796 auto's, -8,7 procent) volgen achtereenvolgens op de vijfde en zesde plek.