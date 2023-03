Ook Audi boekte veel meer winst in 2022

De Audi Group, de merkengroep binnen Volkswagen waaronder behalve Audi, Bentley en Lamborghini vallen, leverde in 2022 1.638.638 auto’s af. 1.614.231 daarvan droegen de Audi-ringen, tegen 1.680.512 een jaar eerder. Ook in 2021 was er sprake van een lichte daling op het gebied van afzet, maar net als toen zien we dat niet terug in dalende winstcijfers. Integendeel. Audi rept over een omzetstijging van 16,4 procent, voor een totaal van 61,8 miljard euro. De operationele winst steeg zelfs met bijna 40 procent naar 7,6 miljard euro. Dat is een absoluut record, zegt Audi.

Van de in 2022 afgeleverde Audi’s waren er 118.196 volledig elektrisch, 44 procent méér dan in 2021. Audi verwacht dit aantal in 2023 verder te kunnen laten stijgen, onder meer door de komst van de Audi Q6 e-tron. Het merk wil vanaf 2027 in elk segment een volledig elektrische auto aanbieden, vanaf 2026 is elk nieuwe model dat het merk presenteert volledig elektrisch en vanaf 2033 verkoopt het wereldwijd geen auto's met verbrandingsmotor meer.

Audi Q4 e-tron vanaf binnenkort ook uit fabriek in Brussel

Audi is druk bezig zich te profileren als premiummerk van elektrische auto's, maar wil nog niet uitsluiten dat het straks ook auto's uit de fabriek in het Spaanse Martorell levert. Oftewel: een harde 'nee' voor een Volkswagen ID2all-equivalent van Audi krijgen we (nog) niet. Dat het merk zich terugtrekt uit het premium B-segment door geen opvolger voor de Audi A1 te ontwikkelen, wisten we al.

Ander nieuws over een productielocatie dichterbij huis: de Duitsers gaan in Brussel vanaf de tweede helft van 2023 de Q4 e-tron bouwen. Nu bouwt het daar alleen de Q8 e-tron (Sportback). Gevraagd naar de Europese plannen voor '2035' benadrukt het merk dat het hoopt op een snelle beslissing, en lijkt het geheel klaar te zijn voor een verbod op verbrandingsmotoren. De gang naar volledige elektrificatie zette de groep immers al in. Toch: ook Audi benadrukt dat de EU wel aandacht moet besteden aan het vestigingsklimaat voor de EV-industrie, vooral als het aankomt op energieprijzen en onverwerkte grondstoffen. Verder noemt Audi de urgentie van duurzame energieopwekking en een uitgebreider Europees laadnetwerk.

Lamborghini en Bentley boeken nog meer winstgroei

Kijken we naar Lamborghini en Bentley, dan zien we dat daar sprake is van een nog sterkere winstgroei. Lamborghini verhoogde zijn winstmarge naar ruim 25 procent voor een operationele winst van 614 miljoen (393 miljoen over 2021). Bentley ging van 389 miljoen winst in 2021 naar 708 miljoen in 2022. Beide merken verkochten in 2022 meer auto's dan ooit.