Waarom is de SUV zo populair?

Maar liefst zeven auto’s uit de lease top 10 van zakenauto’s tussen de €25.000 en €50.000 zijn SUV's. De Kia Niro reed afgelopen half jaar zelfs 3.135 keer de showroom uit. Een sports utility vehicle is enorm populair. Maar waarom is dat het geval? We zochten het voor je uit.

Woonboulevard

De meest voor de hand liggende reden is de ruimte. Vaak zijn er vijf, soms wel zeven, zitplaatsen. Genoeg ruimte om met familie of vrienden op stap te gaan. Geen behoefte aan mensen op de achterbank? Creëer dan een zee van ruimte door de achterbank neer te klappen en plunder bijvoorbeeld een woonboulevard.

Onnodig leuk

Doordat een SUV een verhoogde wielophanging heeft kun je makkelijker over oneffen wegen rijden. Slecht wegdek of hobbels zijn beter te trotseren zonder (de onderkant van) de auto te beschadigen.

Op de troon

De hogere zitpositie zorgt ervoor dat je niet in squat positie de auto in en uit hoeft. In- en uitstappen gaat zo veel soepeler. Iets wat overigens niet alleen door de pensionado’s wordt gewaardeerd gezien de jongere gezichten achter het stuur tegenwoordig.

Overzichtelijk

Een goed overzicht geft je als bestuurder een veilig gevoel op de weg. Achter het stuur is er door de hoge zit vaak goed overzicht over de weg. Hierdoor heb je meer controle over de auto en over de situatie op de weg.

Beste paard van stal

Door de hoge vraag naar SUV’s kunnen deze modellen gunstig worden (door)verkocht. Het model heeft een hogere restwaarde.

