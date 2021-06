Dit artikel is verschenen in AutoWeek 24 2021

Veel accu, weinig motor, zo kun je de techniek van moderne elektrische auto’s het beste omschrijven. Het accupakket is daarbij het grootste en duurste onderdeel. Het is meestal vlak in de vloer van de auto ingebouwd en biedt over het algemeen 50 tot 100 kilowattuur stroom voor de elektromotoren. Dat zou in principe genoeg power voor alle belangrijke autofuncties moeten zijn. Zo zou het ook kunnen werken, maar ondanks de enorme accu’s hebben ook elektrische auto’s een conventionele 12 volt-accu nodig, oftewel een startaccu.

Dat komt omdat de taken van de accu’s die zich aan boord bevinden op duidelijke wijze zijn verdeeld: de zogenaamde tractie-accu slaat de stroom die nodig is voor het rijden op, terwijl de 12 volt-accu nevenaggregaten zoals de centrale vergrendeling, de verlichting en het infotainmentsysteem van stroom voorziet. Weliswaar zou je deze stroomverbruikers ook met een hogere spanning kunnen laten voeden, maar de 12 volt-standaard is zo wijdverbreid dat alle componenten nieuw ontwikkeld zouden moeten worden, wat een (te) kostbaar verhaal zou worden. Daarbij moet je je bedenken dat de 12 volt-componenten jaarlijks in circa 90 miljoen auto’s worden ingebouwd, met alle schaalvoordelen van dien.

In tegenstelling tot de startaccu werkt de tractie-accu met hoogvolt-techniek en een nominale spanning van maximaal 800 volt. En als je een EV parkeert, wordt om veiligheidsredenen het accupakket losgekoppeld van het elektrische circuit. De 12 volt-accu blijft daarentegen in de startblokken staan, bij de volgende start moet hij de motor weer ‘aanslingeren’.

Bovendien dient de startaccu voor veiligheidsrelevante componenten als back-up. De accu wordt ingeschakeld als bijvoorbeeld een elektrische stuurbekrachtiging of de remkrachtversterker als gevolg van een systeemfout niet voldoende stroom krijgt toebedeeld.

Regelmatig onderhoud en tijdige vervanging

Bij een traditionele auto met verbrandingsmotor wordt de 12 volt-accu aangedreven door een dynamo met riemaandrijving, maar die schittert in een EV door afwezigheid. Bij een elektroauto reduceert een gelijkspanningsomvormer de hoogspanning van het accupakket op het gewenste spanningsniveau van de startaccu. Overigens: omdat de startaccu bij een EV geen twee kilowatt-startmotor, die je normaliter onder de motorkap van een auto aantreft, van stroom hoeft te voorzien, kan hij best wat kleiner zijn dan een accu die is gekoppeld aan een benzine- of dieselmotor.

Maar wat moet je doen om uitval te voorkomen? Uit de pechstatistiek van de Duitse pechhulporganisatie ADAC over het jaar 2020 is naar voren gekomen dat ook in een elektrische auto een defecte startaccu verantwoordelijk is voor 1 op de 2 pechgevallen. Dat betekent dat regelmatig onderhoud en een tijdige vervanging van de accu bij een EV net zo belangrijk is als bij een auto met verbrandingsmotor.

Overigens, de startaccu van een EV kan ook worden gebruikt om starthulp te geven aan een auto met verbrandingsmotor. Om te voorkomen dat de accu te sterk ontlaadt, adviseren we om bij het geven van starthulp altijd de hoogvolt-accu in te schakelen. Die voorziet dan tegelijkertijd de kleine startaccu van nieuwe energie. Daarbij is het altijd raadzaam om het instructieboekje van de EV door te nemen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Of repareren ...

Elektrische auto’s, zoals deze Volkswagen e-Up, moet je nooit slepen. Daar kan zware schade door ontstaan. Een EV moet zodoende altijd worden afgevoerd bij problemen.

Pechhulp voor een auto met verbrandingsmotor: ook met de startaccu van een elektrische auto kun je conventionele motoren door te overbruggen starthulp geven.

Zo blijft de accu langer fit

Ook al draagt een accu het predicaat ‘onderhoudsvrij’, je moet er toch voor zorgen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de accu schoongemaakt moet worden: als zich vochtig vuil op de contacten afzet, worden lekstromen opgewekt die de accu permanent ontladen, zelfs als de motor is uitgeschakeld. Schimmel op de polen moet worden verwijderd, omdat het geleidingsvermogen daardoor wordt aangetast. Als het voertuig lange tijd geparkeerd staat of als er vaak korte ritten worden gemaakt, is het raadzaam een druppellader aan te sluiten om te voorkomen dat de accu diep wordt ontladen en uiteindelijk leegloopt. Een startaccu wordt als vol beschouwd bij 12,7 volt; als de spanning onder de 12,5 volt daalt, moet hij worden opgeladen; onder 11,8 volt is hij diep ontladen. Goede opladers zijn in de winkel verkrijgbaar vanaf € 65.

Een druppellader voorziet half lege accu’s weer van nieuwe energie.

De accu’s in EV’s: van 12 tot 800 volt

Bij elektrische auto's spreekt men van een laagspannings- en een hoogspannings-boordysteem, waarbij de taken duidelijk gescheiden zijn. De tractie-accu (accupakket) in het hoogspanningsbereik is bedoeld om de elektrische auto aan te drijven. Het 12-volt elektrisch systeem in het laagspanningsbereik levert de nodige energie voor verlichting, ventilatoren, ruitenwissers en multimedia- en comfortsystemen. De twee systemen zijn verbonden via een DC/DC-converter. Hierdoor worden de hoge spanningen van de tractie-accu(tot 800 volt) teruggebracht tot het beduidend lagere niveau van het 12 volt boordnet, waardoor de startaccu wordt opgeladen. De noodzakelijke laadspanning van een loodzuur-accu bedraagt meer dan 14 volt.