VZR: 'Werkgevers moeten sterker inzetten op laadpunten bij kantoor'

De VZR benadrukt dat er Europese wettelijke normen zijn voor het aantal laadpalen op parkeerplaatsen van kantoorpanden. Per tien parkeerplaatsen moet er eentje met een laadpaal zijn. Daarnaast moet er infrastructurele voorbereiding zijn voor zelfs één laadpaal per vijf parkeerplaatsen. Die normen gelden voor nieuwe kantoorpanden, maar ook als een pand grondig gerenoveerd wordt dient men dit in acht te nemen. Per 2025 is het bovendien verplicht voor alle bedrijfspanden met twintig of meer parkeerplaatsen om tenminste één laadpunt te hebben. In de praktijk blijkt volgens de VZR dat bij bestaande bouw vaak niet actief ingezet wordt op het uitbreiden van laadmogelijkheden. Men wacht kennelijk regelmatig tot het verplicht is, dus pas bij nieuwbouw of renovatie. De VZR roept werkgevers op om 'spontaan te confirmeren' aan de normen, ook al zijn ze hiertoe nog niet verplicht.

Volgens de VZR is dat niet alleen gunstig voor de zakelijke rijders, maar ook voor de werkgevers zelf. Er kan met zonnepanelen bijvoorbeeld kostenneutraal worden bijgeladen en eventueel is er nog een slaatje uit te slaan door het parkeerterrein in de avonden en weekenden open te stellen voor particuliere laders. Voorzitter Jan van Delft: “VZR roept werkgevers op nu al te investeren in de infrastructuur voor elektrische auto’s. Met de toename van het aanbod in EV’s blijkt de infrastructuur nu de zwakke schakel. In combinatie met zonnepanelen op het dak van je bedrijf kan je er kostenneutraal laden. Wacht niet op de verplichting maar schakel nu al voor op elektriciteit”.