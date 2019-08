VVN vraagt aandacht voor lachgas in verkeer

"We gaan via social media aandacht vragen", zegt een woordvoerder van de organisatie. "Het zijn voornamelijk jongeren die lachgas steeds vaker gebruiken, en zij zijn via sociale kanalen het best te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan Instagram." Ook via Facebook en Twitter wordt er op de gevaren gewezen. "We schrikken van de cijfers. Onze missie is om iedereen veilig over straat te laten gaan." Met name rijden onder invloed, ongevallen en gevaarlijk rijgedrag zijn een gevolg van lachgasgebruik.

In 2016 ging het nog om tientallen incidenten in het verkeer waarbij lachgas in het spel was, in 2019 zijn dat er tot nu al 960. In 2018 ging het nog 'maar' om 380 gevallen in heel het jaar. Het aantal stijgt dus explosief, en dat baart ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) zorgen.

De stichting doet onderzoek naar alle facetten binnen de verkeersveiligheid. "Het feit dat er vaker lachgas gebruikt wordt is geen goede zaak", zegt een woordvoerder. "We hebben hier nog geen research naar gedaan, maar we volgen de ontwikkelingen op de voet. Een onderzoek is zeker mogelijk."

Volgens de politie vormt lachgas vooral in grote steden een probleem. Het middel, dat vaak via een ballon wordt geïnhaleerd, kan leiden tot tijdelijk zuurstoftekort en uiteindelijk bewusteloosheid.