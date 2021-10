Vrees voor 'Zoom-ongelukken' door vergaderen vanuit auto

Online vergaderen is iets waar velen de afgelopen anderhalf jaar behoorlijk mee vervlochten zijn geraakt. Zodanig dat het ook vaker al rijdend vanuit de auto gebeurt. ‘Doe dat nou niet,’ waarschuwt Interpolis. Want online handsfree vergaderen is echt iets anders dan handsfree bellen. De online vergadering vergt fikse concentratie om alle stemmen uit elkaar te houden. Dat kan zo lastig zijn, dat je toch steeds even snel naar de telefoon kijkt om te zien wie er aan het woord is.

Interpolis vreest een groeiend aantal 'Zoom-ongelukken' nu het op de weg weer bijna zo druk is als vanouds en een deel toch online blijft vergaderen in plaats van op locatie. Uit onderzoek van de verzekeraar blijkt dat de helft van de werkgevers verwacht dat online vergaderen een blijvertje is. 20 procent van de mkb-bedrijven zegt dat personeel daadwerkelijk geregeld vanuit de auto inlogt bij een meeting. Interpolis schrikt van deze negatieve kant van het hybride werken. "Het aantal schadeclaims zit weer terug op het niveau voor corona terwijl dat met de verkeersintensiteit nog niet het geval is. Dat is zorgwekkend’’, zegt mobiliteitsspecialist Yvette Melis van Interpolis in gesprek met het AD. "Mensen zijn enorme gewoontedieren. Het online werken zoals je dat gewend bent neem je ook mee in de auto. Dat baart ons enorme zorgen. Uit ons onderzoek blijkt dat 16 procent van de mensen van plan in om online te gaan vergaderen in de auto. Ik schrik daarvan", aldus Melis.

Cijfers over hoeveel ongelukken zijn te wijten aan vergaderen achter het stuur heeft de verzekeraar nog niet. Ook is er nog geen wetenschappelijk bewijs dat 'Zoomen' in de auto echt gevaarlijker zou zijn dan handsfree bellen. Het fenomeen is nog zo nieuw dat er geen onderzoek naar gedaan is, meldt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). "We kunnen niet goed zeggen hoeveel gevaarlijker het is dan praten met één persoon. Bellen met een groep mensen is cognitief veel zwaarder omdat je dan ook moet opletten wie er aan het woord is. Alle aandacht die je geeft aan een Zoomvergadering geef je niet aan het verkeer. En als je dan ook nog kíjkt naar het scherm dan kijk je niet naar de verkeerssituatie. Echt gevaarlijk’’, zegt gedragsonderzoeker Sander van der Kint van de SWOV.

Veilig Verkeer Nederland schrikt er ook van en drukt werknemers én werkgevers op het hart om niet online te vergaderen als men in de auto zit. "Als je gewoon belt dan verdubbelt de kans op een ongeval. Als je een berichtje leest of typt, verzesvoudigt die kans’’, zegt Ingrid Wetser van VVN. "Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als je een ingewikkelde kruising nadert en je zit een presentatie in de vergadering te volgen. Werkgevers mogen dit nooit verlangen van hun werknemers.’’