Drukste ochtendspits sinds begin corona

De voornaamste oorzaken voor de vertragingen zijn de regenbuien in het zuiden van het land en de toename van verkeer op de weg omdat meer mensen weer met de auto naar hun werk gaan. De meeste files staan in het zuiden en midden van het land, vooral in de provincie Noord-Brabant is het stilstaan of langzaam rijden, aldus de ANWB. Op sommige plekken is het druk vanwege ongelukken, maar de meeste files zijn veroorzaakt door woon-werkverkeer.

Vorige week werden de jaarlijkse filerecords al gebroken, met 468 kilometer file op dinsdagochtend en 650 kilometer file op vrijdagavond. Dat soort filelengtes waren sinds corona niet meer voorgekomen. De verkeersinformatiedienst verwacht niet dat dit de laatste drukke spits van het jaar zal zijn. "Dat komt onder meer omdat er steeds meer mensen in de auto stappen en de wintermaanden voor de deur staan, waarbij het eerder donker is en er slechter weer in het verschiet ligt", aldus de ANWB.

De afsluiting van de A12 tussen Oudenrijn en Nieuwerbrug zorgde tot vorige week ook voor de nodige vertraging en drukte op andere trajecten. Met het heropenen van de belangrijke snelweg leek ook de drukte direct een stuk af te nemen. Het lijkt er nu echter op dat het filespook desalniettemin niet is geweken. Dit tot frustratie van de mobiliteitsalliantie. Die hoopte dat er meer lessen getrokken zouden worden uit de coronacrisis. Spreiding van verkeer is volgens de organisatie noodzakelijk om drukte te voorkomen. Oude patronen keren echter weer terug.