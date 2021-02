'Voorbereiden op opstoppingen door autonome auto's'

Autonome auto's worden in de nabije toekomst een belangrijk onderdeel van het stadsverkeer. TNO schat in wat dat met het verkeersaanbod gaat doen. TNO stelt dat er op beleid gebroed moet worden om vooral steden niet veel te vol met de auto's te krijgen.

Dat we steeds minder zelf hoeven te sturen in een auto, moet op den duur leiden tot betere verkeersveiligheid en doorstroming. Dat is het idee, althans. TNO vreest echter dat de komst van autonome auto's voor een probleem in binnensteden kan zorgen. Het schetst in een whitepaper n.a.v. een onderzoek hiernaar enkele toekomstige situaties.

Verschillende scenario's

Het ongunstigste scenario is ongelimiteerde toegang voor autonome auto's. Dan voorziet TNO een afname van het gebruik van het openbaar vervoer ten gunste van het autogebruik, neemt het aantal autokilometers met 74 procent toen en verdrievoudigt de opstoppingen in steden. Om die toename 'af te vlakken' kan stimulatie van taxigebruik en ontmoediging van privégebruik van auto's de oplossing zijn. Voor een nog grotere daling van autokilometers en dus mogelijke congestie, moet autodelen worden gestimuleerd en privétaxi's worden ontmoedigd. Vooral autodelen is nu al een heet hangijzer, maar met een potentiële groei in het aantal auto's als deze autonoom rijden, wordt dat dus mogelijk nog belangrijker.

Tenslotte is er nog een scenario waarin privégebruik van auto's geheel wordt verboden (in binnensteden) en er volop ingezet wordt op autodelen en deeltaxi's. Dan kan het aantal autokilometers met 88 procent afnemen en komt er bovendien meer ruimte vrij in steden die eerder voor parkeerplaatsen werd gebruikt. Hoewel dat in de ogen van sommigen misschien een ideaalbeeld is, waarschuwt TNO ook voor een inkomstendaling bij overheden. "Parkeerinkomsten en inkomsten uit motorrijtuigenbelasting nemen af. In het huidige beleid betalen aanbieders van mobiliteitsdiensten in vergelijking met particuliere autobezitters niet voor de mate waarin ze gebruik maken van publiek gefinancierde wegcapaciteit. Hierin ligt een belangrijk argument voor betalen naar gebruik."

'Connected' rijden

Volledig zelfstandig rijdende auto's zijn op zichzelf niet per se het ideaalbeeld van de EU. In Europa ziet men het liefst dat auto's die zelf kunnen rijden met elkaar in verbinding staan om zo efficiënter door het verkeer te komen. 'Connected' automatisch rijden, noemt TNO dat. Daarin wordt ook geïnvesteerd in Europa. Autofabrikanten spelen hier ook al op in. De meeste ontwikkelingen op het gebied van autonoom rijden richten zich op voertuiigen die niet alleen zelfstandig door middel van sensoren en camera's hun weg vinden, maar ook op basis van gegevens van andere voertuigen, zij het via directe communicatie of data uit de 'cloud'.

Transitie sturen

TNO concludeert dat er vanuit overheden nu al goed gekeken moet worden naar beleidswijzigingen om voorbereid te zijn op de komst van meer autonome auto's. "De uitdaging is om de transitie zo te sturen dat in de steden collectieve diensten en ritdeelsystemen worden aangeboden en in buitenstedelijke gebieden optimaal gebruik wordt gemaakt van de nieuwe mogelijkheden die er komen door automatisch rijden en deeltaxi’s. Alleen door middel van sturing op de lange termijn met kennis van technologische ontwikkelingen en maatschappelijke impact van verschillende transitiepaden kan automatisch rijden zo worden ontwikkeld en geïmplementeerd dat de baten worden gemaximaliseerd en eventuele nadelige effecten voor de maatschappij worden geminimaliseerd."