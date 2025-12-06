Leasemaatschappijen bieden steeds vaker jonge auto’s aan die net terugkomen uit de lease. In hun volgende levensfase doen ze vaak opnieuw als leaseauto dienst. Het levert de klant een aanzienlijk financieel voordeel op.

Recent opende leasemaatschappij Ayvens ‘The Factory’ in Veghel. ‘The Factory’ is een zogeheten remarketinglocatie waar de leasemaatschappij hun auto’s die uit de lease komen, klaarmaakt voor een tweede leaseperiode of voor de verkoop aan handelaren. Het wassen, inspecteren en herstellen van schades gebeurt allemaal onder hetzelfde dak. Dit gestroomlijnde proces stelt de leasemaatschappij in staat om ingeleverde auto’s in enkele dagen op te knappen en klaar te maken voor een nieuwe leaseperiode als occasion. Het gaat om zo’n 50.000 auto’s per jaar, maar dat aantal moet groeien naar 60.000 aldus Sander Pleij, managing director van Ayvens.

Vooral elektrische auto's als lease occasion

Met de nieuwe remarketinglocatie zegt de maatschappij voor te sorteren op de toekomst, waarin zij verwachten dat steeds meer leaseauto’s een tweede leven krijgen als tweedehands leaseauto. Het grootste voordeel van het leasen van een occasion is de lagere prijs. Auto’s schrijven het snelst af in de eerste jaren van hun bestaan. Na een eerste leaseperiode kan een auto dus goedkoper aangeboden worden. Verdere voordelen zijn de snellere beschikbaarheid en de kortere leaseperiode. Vooral elektrische auto’s zijn erg gewild in de occasionlease valt Ayvens op: “Tweedehands EV’s die terug uit de lease komen, waarbij de korting op de bijtelling nog geldig is, zijn erg gewild onder zakelijke leaserijders.”

Ook bij leasemaatschappij Athlon kun je occasions leasen. Zij zien eveneens dat de vraag naar tweedehands leaseauto’s groeit, vooral MKB’ers zijn vanwege de lagere kosten geïnteresseerd in de occasionlease. Dat wordt bevestigd door het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek van 2025. Daaruit blijkt dat 42 procent van de werkgevers occasionlease vaker wil aanbieden.

Toch is een tweede leasetermijn niet voor elke auto weggelegd, want ze zijn niet allemaal zijn even geschikt. Athlon kijkt daarbij verder dan alleen de technische staat van het voertuig. “Er moet een specifieke vraag naar het merk en model bestaan”, aldus een woordvoerder.

Wel bijtelling Wie meer dan 500 privékilometers per jaar aflegt in de leaseauto van de zaak betaalt bijtelling. Het tarief wordt bepaald aan de hand van de eerste toelating en blijft 60 maanden geldig. Na die vijf jaar wordt het tarief aangepast aan de regels die op dat moment van toepassing zijn. Het kan dus zo zijn dat je door het leasen van een elektrische occasion nog profiteert van een gunstigere bijtelling (van bijvoorbeeld 17 procent over de eerste €30.000 van de catalogusprijs), terwijl je bij een nieuwe elektrische auto per 2026 18 procent over de eerste €30.000 betaalt. In 2027 stijgt het bijtellingspercentage naar 20 procent over de eerste €30.000. En in 2028 zal de bijtelling over de hele cataloguswaarde 22 procent bedragen.