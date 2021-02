Voor het eerst: rechtsgestuurde Chevrolet Corvette te zien

De vrijdagmiddag is natuurlijk het ideale moment voor een wel heel specifiek autonieuwtje, een afkondiging die ditmaal speciaal is gericht op de Corvette-fanatici. De nog altijd zo fris als een hoentje zijnde Corvette Stingray (C8) is de eerste 'Vette die ook in rechtsgestuurde vorm beschikbaar komt. We hebben nu de eerste platen van die RHD-versie te pakken!

Toegegeven, voor de Nederlandse markt is dit bericht eigenlijk maar weinig relevant. Sterker nog, wegens het ontbreken van een officiële Chevrolet-importeur kun je nieuwe Corvette in Nederland niet eens via de conventionele kanalen bestellen. Toch zijn deze spionageplaten van een Chevrolet Corvette Stingray met het stuur aan de rechterkant het plaatsen waard. De in 2019 gepresenteerde Corvette Stingray (C8) is namelijk niet alleen de eerste productie-Corvette met een middenmotor, het is ook de eerst 'Vette in de 68-jarige geschiedenis van het model waar een rechtsgestuurde versie van komt.

Kort na de lancering van de Corvette Stingray gaf Holden, de Australische afdeling van General Motors, al aan dat het een rechtsgestuurde versie van die auto zou gaan voeren. De Corvette lijkt z'n eigen logo's gewoon te behouden, geen Holden-beeldmerken dus op deze stiekem toch bijzondere Corvette-variant. Achter de voorstoelen ligt ongetwijfeld dezelfde 495 pk en 637 Nm sterke 6.2 V8 als in de medio 2019 gelanceerde linksgestuurde versie. Of de Corvette met het stuur aan de rechterkant ook in markten als die van Japen en het Verenigd Koninkrijk beschikbaar komen, is nog niet bekend.