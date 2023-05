Chevrolet Corvette ZR1 op komst: kan het nog sneller?

In de VS wordt druk getest met de Chevrolet Corvette ZR1. De aanstaande nieuwe sportieve topversie van de huidige Corvette zal er nog een flinke kluif aan krijgen om sneller te worden dan de Corvette E-Ray, maar het doel is in elk geval helder.

Met de huidige Corvette gooide Chevrolet het over een andere boeg, door de motor niet meer in de neus maar in het midden te monteren. Sommige dingen bleven echter gewoon bij hetzelfde, zo is er ook weer een Z06-versie van. Die tijdelijke topper met zijn maar liefst 670 pk atmosferische (!) V8 is al buitengewoon indrukwekkend, maar het kan altijd gekker. Er zit ook weer een Chevrolet Corvette ZR1 in het vat en die zien we op deze foto's.

Het is niet te missen dat we met een behoorlijk heftige Corvette te maken hebben. Achterop zit een immense achtervleugel, die we overigens al kennen van de Z06, en onderaan de brede kont zitten - ook zoals bij de Z06 - vier uitlaateinden op een rijtje. Dat de auto toch goed ingepakt is, suggereert dat de Corvette ZR1 nog wat aerodynamische extraatjes krijgt. Waarschijnlijk geen overbodige luxe, want we gaan ervan uit dat de Chevrolet Corvette ZR1 een nóg krachtigere V8 krijgt. Reken op een vermogen van ruim boven de 700 pk, net als zijn voorganger. Het is alleen nog even de vraag of Chevrolet de 5.5 V8 uit de Z06 verder kietelt of de 6.2 V8 uit de reguliere Corvette als basis pakt.

Het is in elk geval helder welke auto Chevrolet als benchmark gebruikt voor de Corvette ZR1. Volgens onze spionagefotograaf was er tijdens het testen van de ZR1 constant een Porsche 911 GT2 RS bij. Om die bij te houden, mag de Corvette ZR1 op zijn minst in minder dan 3 seconden van 0 naar 100 km/h speren en een top van tegen de 350 km/h hebben. De grote vraag is alleen: wordt de - ongetwijfeld wel meer circuitvaardige - Chevrolet Corvette ZR1 ook sneller dan de hybride Chevrolet Corvette E-Ray? Die heeft met zijn sprint van 0-60 mph (97 km/h) in 2,5 seconden de lat aardig hoog gelegd. Het antwoord op die vraag krijgen we mogelijk eind dit jaar pas, of zelfs pas in het nieuwe jaar.