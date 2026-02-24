De lente staat op de stoep en dat betekent dat het voor sommigen nog voorjaarsvakantie is. AutoWeek gluurt in het occasionaanbod en vist er een praktische Toyota uit waarmee je over twintig jaar waarschijnlijk ook nog mee op vakantie kunt. En dat voor nog geen €10.000. We hebben het over de Toyota Avensis Wagon.

De Toyota Avensis was enkele decennia geleden een relatief stevige pijler van het Europese Toyota-imperium, maar wordt al jaren niet meer verkocht. De laatste exemplaren verlieten in 2019 de terreinen van de Nederlandse dealers. Een directe opvolger kwam er niet, al vulde Toyota het gat dat de Avensis achter zich liet enigszins op door de Camry in Europa terug op de markt te brengen. De laatste generatie Toyota Avensis werd in 2008 tijdens de Autosalon van Parijs gepresenteerd en kwam in 2009 in Nederland op de markt. Tot tweemaal toe kreeg de Avensis een facelift, eenmaal in 2011 en voor het laatst in 2015. Aan relatief jonge exemplaren hangen zomaar prijskaartjes van rond de €20.000, terwijl knappe vroegere exemplaren al voor ver onder de €10.000 te vinden zijn. Wie geen kilometerstand van ver boven de 200.000 ambieert, kan voor nipt minder dan 10 mille in het blauwe exemplaar stappen dat we als voorbeeld van een interessante Toyota Avensis gebruiken.

Deze tweedehands Toyota Avensis Wagon - vanaf 2015 heette hij Avensis Touring Sports - komt uit 2009 en heeft 188.578 op de teller. Het is een exemplaar dat slechts twee eerdere eigenaren heeft verwacht, hoewel de advertentie aangeeft dat het er slechts één is geweest. Wat vertrouwen wekt, is dat de laatste eigenaar hem maar liefst 12 jaar heeft gereden. De Avensis heeft een 1.8 VVT-i viercilinder benzinemotor die 147 pk en 180 Nm op de been brengt. Dat was de middelste benzinemotor, de Avensis was er ook met 1.6, 2.0 én met een 2.0 dieselmotor. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak en dus niet met een cvt-transmissie. Het is geen strepentrekker, maar met een 0-100-tijd van iets minder dan 10 tellen hoef je je nergens zorgen om te maken.

De kracht van deze gebruikte Toyota Avensis Wagon is niet zijn flitsende voorkomen of hypermoderne interieur. Wel staat de auto als betrouwbaar te boek, is hij met een bagageruimte 543 tot - met de achterbank plat - 1.609 liter bijzonder praktisch. Je mag er ook nog eens 1.500 kilo mee trekken, een prima vakantieauto dus. De Avensis Wagon occasion in dit voorbeeld is een speciale Panoramic Business Special. Die naam zegt het al: hij biedt onder meer een glazen panoramadak! Ook van de partij zijn parkeersensoren, een regensensor, automatische verlichting, climatecontrol en verouderd navigatiesysteem dat je hooguit geinig vergelijkingsmateriaal met de kaarten van Google Maps oplevert. Afhankelijk van waar je woont kost de 1.385 kilo zware Toyota je zo'n €75 tot €82 per maand aan motorrijtuigenbelasting.

Nogmaals: zo'n generatie Avensis rijd je in theorie al voor veel minder, of voor veel meer. Dit exemplaar lijkt ons een prima tussenmaatje!