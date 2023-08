Praktijkverbruik Toyota Avensis 1.8 VVT-i: Zuinig in de schaduw?

De Toyota Avensis is zo’n model dat je vergeten zou kunnen zijn. Hij is dan ook al even niet meer leverbaar, want de laatste exemplaren van deze flinke D-segmenter verschenen in 2019 op de markt. Een van de latere exemplaren van de Avensis leeft nu op de AutoWeek-redactie als occasion-duurtester , met onder de kap een gangbare motor. We hebben er dus zelf een, maar vragen ons af: hoe zuinig is een Toyota Avensis 1.8 VVT-i doorgaans in de praktijk? De AutoWeek Verbruiksmonitor geeft antwoord.

De Toyota Avensis verscheen in 1997 op de markt, als opvolger van de Carina. In 2003 volgde een tweede generatie, die in 2009 werd opgevolgd door het model dat we in dit artikel bespreken. Het woord ‘model’ kun je hier met een korreltje zout nemen, want de neus en zelfs het dashboard van de Avensis werden in 2015 stevig aangepakt. Zo stevig zelfs dat je de auto zou kunnen verwarren met een compleet nieuwe. Met deze facelift kwamen er ook nieuwe dieselmotoren, afkomstig uit de schappen van BMW. Zoals gezegd beperken we ons nu tot Toyota’s eigen 1.8 VVT-i-benzinemotor.

Verbruik Avensis 1.8 VVT-i

De Toyota Avensis 1.8 VVT-i levert een vermogen van 147 pk en maakt daarvoor geen gebruik van turbotechniek. Een vrij traditionele motor dus. Op basis van de gegevens van 17 gebruikers in de AutoWeek Verbruiksmonitor destilleren we een gemiddeld verbruik van 1 op 14,1 (7,1 l/100 km).

De zuinigste rijder zet een verbruik van 1 op 17,9 (5,6 l/100 km) neer, maar omdat dit verbruik is gebaseerd op een afstand van net 1.000 kilometer en drie tankbeurten achten we deze meting niet heel betrouwbaar. Met 1 op 15,8 (6,4 l/100 km) is de op één na zuinigste waarde alsnog keurig, zelfs iets zuiniger dan Toyota belooft. Ook met het zo nu en dan trekken van een caravan blijkt een gemiddelde van ruim boven de 1 op 15 mogelijk, zo laat een andere rijder zien. Deze geeft daarbij wel aan bewust zuinig te rijden.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we een aantal rijders dat onder de 1 op 13 duikt, met 1 op 12,5 (8 l/100 km) als ongunstigste waarde. De eigenaar van deze minst zuinige Avensis hield het verbruik ruim 100.000 kilometer bij en geeft aan er zo nu en dan een caravan mee te trekken.

En de AutoWeek-duurtester?

Het gemiddelde verbruik van de Avensis is van 1 op 13,2 (7,5 l/100 km) in de eerste weken iets gunstiger geworden en gedaald naar 1 op 13,5 (7,4) , zuiniger dan 1 op 15,7 (rustige snelwegrit, 6,3 l/100 km ) is -ie nooit en onzuiniger dan 1 op 12,8 ook niet (7,8 liter), we hebben er nu in totaal 6.834 kilometer mee gereden.

Hoewel de Avensis 1.8 VVT-i niet de modernste techniek aan boord heeft, realiseert hij in de praktijk een keurig verbruik. De eveneens atmosferische Mazda 6 SkyActiv-G 2.0 is in de praktijk net iets zuiniger, maar de Toyota slaat geen modderfiguur, ook niet in vergelijking met klassegenoten Volkswagen Passat 1.4 TSI en Ford Mondeo 1.5 EcoBoost. Wie nu nog een grote Toyota wil, is aangewezen op de RAV4. Zo’n SUV is slecht nieuws, zou je zeggen, ware het niet dat de flink sterkere RAV4 Hybrid in de praktijk zuiniger is dan de Avensis 1.8 VVT-i.