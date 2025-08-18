Bij AutoWeek kennen we onze plek, en beginnen we de werkweek veel liever met nuchter consumentennieuws dan met een bizarre hypercar. Deze keer is het net niet helemaal gelukt om die doelstelling te halen, want dit is de Hennessey Venom F5 LF.

Als we op de redactie voor de grap een poging zouden doen om een auto te omschrijven die het minst overeenkomt met wat de Nederlandse consument belangrijk vindt, zou die omschrijving vermoedelijk een Hennessey Venom F5 LF opleveren. Dit is de auto voor wie een ‘gewone’ Venom wat tekort vindt schieten op gebieden als snelheid en exclusiviteit, en dan praten we toch over een heel bijzonder soort mens. Zo’n Venom kost in open vorm al meer dan 3 miljoen (ex belastingen), heeft dik 1.800 pk en maakt in totaal slechts enkele tientallen kopers blij met zijn komst. De LF-versie, uiteraard onthuld op The Quail, vindt dat allemaal maar bekrompen. Deze auto is inmiddels maar liefst 2.060 pk sterk en omdat het hier om een speciale, in opdracht gebouwde F5 gaat (geldt dat dan niet voor alle F5’s?) blijft het bij dit ene exemplaar.

Die is ook voorzien van het ‘Revolution’-pakket, wat hem geschikter zou moeten maken voor circuitgebruik, en valt onder wat Hennessey de ‘Stealth Series’ noemt. Dat betekent vooral veel zichtbaar carbon. Het duizelingwekkende vermogen wordt opgewekt door een 6,6-liter V8 met twee turbo’s, gekoppeld aan – jawel – een handgeschakelde versnellingsbak. Sensatie gegarandeerd. De kleurstelling van dit unieke exemplaar durven we zonder meer stijlvol te noemen, zeker in deze surrealistische wereld waar 'zwart' en 'carbon' doorgaans de norm blijkt. Met een bruin interieur, een champagnekleurig exterieur en zilvekleurige wielen mag deze doorgesnoven hypermobiel immers best worden gezien.

Gelukkig krijgen we wel degelijk relevant consumentennieuws voorgeschoteld van Hennessey, want tegelijk met deze unieke LF presenteert het merk ook de ‘Evolution’-versie van de F5. Die auto heeft ook het hogere vermogen, plus verbeterde aerodynamica en een aangepast onderstel dat onder andere voor – echt waar – meer comfort moet zorgen. En dan hebben we zelfs nog nieuws voor de prijsbewuste occasionrijder: bestaande bezitters van één van de 32 reeds gebouwde F5’s kunnen die auto laten ombouwen tot een Evolution. Prachtig.