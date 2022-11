Volvo's moederbedrijf haalt nog een merk naar Europa

Geely - het moederbedrijf van Volvo - heeft tal van merken in zijn portfolio waar het er steeds meer van naar Europa brengt. Ditmaal is het Farizon dat de oversteek naar ons werelddeel maakt.

Het gigantische Geely heeft een merkenportfolio dat onder meer Volvo en Polestar omvat, maar ook Smart, Lotus en Lynk & Co maken deel uit van het gigantische Chinese concern. Daarnaast is Geely het moederbedrijf van LEVC, Geometry, Radar en Zeekr. Zeekr komt in 2023 naar Europa, maar er is nóg een merk dat Geely naar ons continent brengt: Farizon.

In tegenstelling tot de hierboven genoemde merken is Farizon geen merk dat voornamelijk personenauto's verkoopt. Het in 2016 opgerichte Farizon Auto legt zich volledig toe op bedrijfswagens. Farizon verkoopt kleine vrachtwagens en lichte bedrijfswagens, waaronder de elektrische E5, E6 en Xingxiang V. Hoewel Farizon met de FX een eigenaardige mengelmoes van een SUV en een pick-up verkoopt, is die enige personenauto van Farizon niet het model dat naar Europa komt.

Automotive News meldt op basis van uitspraken van Farizon-topman Fan Xianjun dat Farizon omstreeks 2024 een elektrische bestelbus in Europa op de markt gaat brengen die 'Super Van' heet. Farizon hoopt met de Super Van een van de grootste leveranciers van elektrische bestelwagens in Europa te worden. Volgens CEO Fan Xianjun is de Super Van toegespitst op de wensen van de Europese klanten. Volgens de topman komt de Super Van eerst als EV op de Europese markt, later voegt Farizon de mogelijkheid tot het wisselen van accu's toe. Op termijn moeten er eveneens een variant met een hybride aandrijflijn verschijnen.

Al in maart dook AutoWeek patenttekeningen op van een reeks nieuwe elektrische bestelauto's die op naam van Geely stonden geregistreerd. Het is goed mogelijk dat op die patentplaten al de Super Van-bestelreeks van Farizon te zien was.

UPDATE 11:30: Farizon heeft ook foto's van de Super Van vrijgegeven. Het blijkt inderdaad om de besteller te gaan die we je op het reeds genoemde patentbeeld al konden laten zien. De foto's van de Super Van zijn aan het artikel toegevoegd.