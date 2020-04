Volvo’s fabriek in Gent ook weer open

Volvo belicht zelf de heropening van zijn fabrieken na een productiestop ten gevolge van het coronavirus. Ook de Belgische medewerkers mogen zich klaar maken, want vanaf maandag draaien de productiebanden in Gent weer.

Gisteren wist Automotive News te melden dat Volvo druk in de weer was met de heropening van drie fabrieken: de onderdelenfabriek in Olofström, de motorenfabriek in Skovde en de autofabriek nabij Gotenburg. Over de overige fabrieken werd echter met geen woord gerept. Nu komt Volvo zelf met een verklaring. Volvo bevestigt de openingen van deze fabrieken en verder blijkt dat vanaf aankomende maandag 20 april de fabrieken in Torslanda en Gent ook weer worden opgestart. Volvo heeft dit besluit genomen na intensief overleg met vakbonden.

In Torslanda gaat naast het personeel in de fabriek ook het kantoorpersoneel weer aan de slag. “Nu de situatie het toelaat, hebben we een verantwoordelijkheid tegenover onze werknemers en leveranciers om onze activiteiten zoveel mogelijk te hervatten”, aldus CEO Håkan Samuelsson. Tijdens de sluitingen van afgelopen weken zijn alle plekken klaargestoomd voor nieuwe werkwijzen waarbij de gezondheid van het personeel geen gevaar loopt. Zo zijn er op plekken waar geen 1,5 meter ruimte beschikbaar was tussen werknemers extra beschermingsmaatregelen getroffen. Daarnaast wordt bij elk personeelslid (op vrijwillige basis) de temperatuur en de hoeveelheid zuurstof in het bloed gemeten.

De productie in Torslanda en Gent wordt aangepast op de beschikbare onderdelen en de vraag naar nieuwe auto’s. Vanaf maandag 11 mei moet het grootste deel van het personeel in de Amerikaanse fabriek in South Carolina zijn werk weer oppakken. Voor al het personeel dat nog niet mag of kan werken blijft Volvo gebruik maken van het Zweedse ondersteuningspakket en de arbeidstijdkorting.