Mercedes en Volvo pakken Europese productie deels op

Voorzichtig aan komt er wat licht aan het einde van de coronatunnel nu diverse autofabrikanten toch weer verdergaan met de productie. Volkswagen liet eerder al weten dat het volgende week alweer de productie hervat in een deel van Europa en de week erna in heel Europa én op andere plekken op de wereld. Nu is er ook positief nieuws van Mercedes-Benz en Volvo. Om te beginnen bij Mercedes, dat volgens Reuters volgende week de productie hervat in Hamburg, Berlijn en Untertürkheim. Er wordt ook gewerkt aan een herstart in Sindelfingen en Bremen.

Volvo is zelfs op dit moment alweer aan de slag in de onderdelenfabriek in het Zweedse Olofström. Volgende week moet de autofabriek nabij Göteborg ook weer gaan draaien, bericht Automotive News. De heren en dames in de motorenfabriek in Skovde gaan dan ook weer aan de bak. Al met al heeft de Zweedse productie dan bijna een maand stilgelegen. In Zweden gelden overigens nog altijd veel mildere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus dan in andere Noord- en West-Europese landen. Het is naar verluidt nog niet zeker of de maatregelen in België het al toelaten om ook de Volvo-fabriek in Gent komende week alweer groen licht te geven.