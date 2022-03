Volvo XC40 - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

In Nederland is de XC40 sinds 2018 op de markt. Toch is het in ons land met 25.263 verkochte exemplaren nu al het bestverkochte XC-model van Volvo. De XC60 en XC90, die beide veel langer op de markt zijn, rolden respectievelijk 23.112 en 18.604 keer de showroom uit. Vorig jaar kreeg de XC40 in de showroom gezelschap van de elektrische C40. Dat technisch identieke broertje van de XC40 P8 Recharge doet het vooralsnog minder goed in Nederland. Dit jaar verkocht Volvo tot op heden 1.051 XC40's, terwijl de C40 slechts 61 keer werd verkocht.

Waar de C40 in grote lijnen het voorbeeld van de XC40 volgde, volgt de facelift van de XC40 nu juist de C40. Het front van de XC40 kreeg namelijk taps toelopende koplampen met daarin de welbekende 'Thor-hamers' als led-dagrijverlichting. Ook de 'grille' van de XC40 Recharge volgt het voorbeeld van zijn gladder gelijnde evenknie. De vorm bleef hetzelfde, maar de rand rondom de afdekplaat verdween en de instroomopening aan de onderkant werd iets groter. Verder naar onderen zit een nieuwe voorbumper, die de XC40 eveneens van de C40 leent. Voorheen was de luchtinlaat opgebouwd uit meerdere lagen, maar nu is het één geheel met twee horizontale lamellen.

Andere wijzigingen aan de voorbumper zijn te vinden in de behuizing van de mistlampen en de lijn onder de grille. De behuizing van de mistlampen begint smal, maar wordt naar buiten toe breder. De lijn onder de grille, die over de gehele breedte van de auto loopt en de voorkant optisch splitst, was onder de koplampen eerst hoger dan onder de grille. Nu ligt de lijn over de gehele breedte van de auto op gelijke hoogte.

Na het front was de inspiratie bij Volvo kennelijk op, want de rest van de XC40 veranderde niet. Aan de achterkant kun je niet zien of je met een 'oude' of een nieuwe XC40 van doen hebt en ook het interieur bleef, afgezien van wat extra kleurtjes en nieuwe bekledingen, identiek aan het origineel. Een voordeel is wel dat de XC40 Recharge nu een lagere vanafprijs heeft. Met minimaal €44.995 kost hij duizend euro minder dan zijn voorganger.

Ook de niet-elektrische XC40 kreeg een opfrisser van dezelfde aard, waarbij de koplampen en de voorbumper voortaan het nieuwe design hebben. De grille verandert ten opzichte van de pre-facelift niet.

Naar welke versie van de XC40 gaat jouw voorkeur uit? Past het C40-front hem wel, of heb je toch liever het origineel? Stemmen maar!