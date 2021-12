Vernieuwde Volvo XC40 Recharge heeft lagere vanafprijs

Medio november kon AutoWeek je de vernieuwde Volvo XC40 al laten zien. Vandaag hebben we de prijzen van de vernieuwde cross-over voor je in de aanbieding. Zowel die van de benzineversies als die van de volledig elektrische XC40 Recharge (Twin) Pure Electric.

De inmiddels zo'n vier jaar oude Volvo XC40 krijgt de snuit van de veel jongere en altijd elektrisch aangedreven Volvo C40 aangemeten. In november kon AutoWeek al een uitgebreide fotoreeks van die vernieuwde XC40 laten zien. Nu kunnen we, voordat Volvo er zelf ruchtbaarheid aan heeft gegeven, melden wat de vernieuwde Volvo XC40 moet kosten. We beginnen met de prijzen van de volledig elektrische XC40's.

Volvo vraagt minimaal €44.995 voor de gefacelifte Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Dat is duizend euro minder dan voorheen. Voor dat bedrag krijg je de 231 pk sterke voorwielaangedreven versie met 70 kWh, uitgevoerd als Core. Voor de XC40 Recharge Pure Electric als Plus en Ultimate betaal je respectievelijk €48.495 en €52.995. Met de 231 pk sterke elektrische XC40's zoem je in 7,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 160 km/h en afhankelijk van de gekozen uitvoering kom je er 416 tot 425 kilometer ver mee.

Net als voorheen heeft Volvo ook een krachtigere Recharge Twin Pure-aandrijflijn voor de XC40 op de planken liggen. Die vierwielaangedreven en 408 pk sterke versies hebben een 78 kWh groot accupakket dat de XC40 een actieradius van 400 tot 418 kilometer oplevert. In slechts 4,9 tellen bereikt de XC40 Recharge Twin Pure Electric de 100 km/h. De topsnelheid bedraagt 180 km/h. Deze krachtigere elektrische XC40 is er alleen als €54.995 kostende Plus en als Ultimate die €59.495 kost. Geen Core-instapversie voor de sterkste elektrische XC40's dus.

Prijzen Volvo XC40 Recharge

Vermogen Accupakket Uitvoering Vanafprijs XC40 Recharge Pure Electric 231 pk, 330 Nm 70 kWh Core € 44.995 XC40 Recharge Pure Electric 231 pk, 330 Nm 70 kWh Plus € 48.495 XC40 Recharge Pure Electric 231 pk, 330 Nm 70 kWh Ultimate €52.995 XC40 Recharge Twin Pure Electric 408 pk, 660 Nm 78 kWh Plus € 54.995 XC40 Recharge Twin Pure Electric 408 pk, 660 Nm 78 kWh Ultimate € 59.495

Benzine en mild-hybride

Volvo levert de XC40 natuurlijk ook weer met benzinemotoren. De goedkoopste Volvo XC40 is de 129 pk sterke T2 die €39.995 kost. In dat geval is de Zweed uitgevoerd als Essential en wordt er geschakeld met een handbak met zes versnellingen. Voor deze motorversie met achttraps automaat ben je €42.495 kwijt. Hoger op de motorenlijst staat de XC40 B3 met 163 pk sterke mild-hybride aandrijflijn. Die met een zeventraps automaat uitgeruste variant kost minimaal €44.995. Ook hier betreft de vanafprijs die van de Essential. Meer mild-hybride XC40-pret komt in de vorm van de 194 pk sterke B4-aandrijflijn. Deze is er met voor- en vierwielaandrijving. De voorwielaangedreven versie kost minstens €50.995 en is dan uitgevoerd als Core. Voor de vierwielaangedreven smaak ben je minimaal €58.995 kwijt. Dan krijg je wel direct de Plus-uitvoering.

Plug-in hybride

De Volvo XC40 is ook met twee plug-in hybride aandrijflijnen te krijgen. De XC40 Recharge T4 Plug-in Hybrid heeft een 211 pk sterke aandrijflijn en kost als Essential minimaal €43.495. Voor de krachtigere 262 pk sterke XC40 Recharge T5 Plug-in Hybrid moet je minimaal €47.495 meebrengen naar de Volvo-dealer. Dan krijg je wel direct de Core-uitvoering. Beide plug-ins hebben een 10,7 kWh groot accupakket en komen afhankelijk van de uitvoering 41 tot 45 kilometer ver op een lading.